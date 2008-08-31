شرکتهای پتروشیمی ماهشهر به نیروهای بومی کم توجهی می کنند

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: متاسفانه شرکتهای پتروشیمی مستقر در ماهشهر به رغم تاکید مدیران استان و حتی شخص رئیس جمهور به بهانه های واهی از پذیرش نیروهای غیر بومی خودداری کرده اند که این مسئله باعث شده ماهشهر به رغم یدک کشیدن نام بزرگترین قطب صنعتی کشور با آمار بیکاری بسیار بالا روبرو باشد.

وی اظهار داشت: رئیس جمهوری در سفر به استان خوزستان این قول را به مردم ماهشهر داد که شرکتهای پتروشیمی مستقر در ماهشهر، اولویت استخدام خود را به نیروهای بومی اختصاص دهند ولی این دستور هم اینک با بی توجهی این شرکتها همراه شده است.

حیات مقدم اضافه کرد: از دولت و شخص رئیس جمهور انتظار داریم این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند تا جوانان منطقه از برکات حضور کارخانجات متعدد پتروشمی در استان و شهر خود بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: پیگیری این موضع و الزام شرکتها به استفاده از نیروهای بومی به طور قابل توجهی میزان بیکاری در شهرهای ماهشهر، هندیجان و امیدیه را کاهش می دهد.