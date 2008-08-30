مسئولان تورم و گرانی را در جامعه ساماندهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت ، آیت الله احمد جنتی عصر شنبه در گردهمایی بزرگ علما، روحانیون و طلاب علوم دینی در مصلای امام خمینی (ره) رشت، افزود: دولتمردان با تلاش مضاعف در صدد کاهش گرانی و تورم در جامعه هستند اما از سویی مردم نیز با صبر، پرهیز از اسراف و صرفه جویی باید در این امر سهیم باشند.

وی با اعلام اینکه تحریم یکی از عوامل افزایش گرانی و تورم در جامعه است، گفـت: تورم و گرانی مختص کشور ایران نیست بلکه همه کشورهای دنیا با این پدیده به نوعی درگیر هستند.

آیت الله جنتی صرفه جویی را راهکاری مناسب برای کاهش تورم در جامعه عنوان کرد و افزود: روحانیت نقش اساسی در جلوگیری از اسراف و صرفه جویی در جامعه دارند و باید به این امر توجهی جدی داشته باشند.

دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به اینکه جانفشانیها و خدمت دولت نهم در تاریخ 30 ساله انقلاب بی نظیر است، گفت: باید به دولتمردان مجال داد تا فعالیتهای خود را به سامان برسانند زیرا حجم کاری که این دولت شروع کرده، بسیار زیاد است.

آیت الله جنتی با اشاره به اینکه عده ای عامدانه دولت را تخریب می کنند، گفت: تخریب و نقد غیرمنصفانه شرط عقل، دین، شرع و عدالت نیست.

امام جمعه موقت تهران در ادامه تحول اقتصادی را حرکت عظیمی از سوی دولت نهم دانست و افزود: هدف از اجرای این طرح حل مشکلات زیر بنای جامعه به ویژه اختصاص یارانه ها به نیازمندان و طبقات ضعیف جامعه است.

آیت الله جنتی همچنین یادآورشد: طرح تحول اقتصادی یک طرح مشکل و پرمانع است که دولت با شهامت و جرأت تمام به انجام این مهم گام برداشته است.