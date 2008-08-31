1100 میلیارد تومان اعتبار در بخش صنعت گیلان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر شنبه در گردهمایی بزرگ علماء ، روحانیون و طلاب علوم دینی در رشت ، افزود: قبل از دولت نهم 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه صنعت گیلان انجام گرفته بود.

وی همچنین با اعلام اینکه دولت نهم شعارهای اصولی انقلاب را احیاء کرده است، گفت: دولت نهم در راستای دولت شهید رجایی و با هنر ارزشها و شعارهای اصولی انقلاب را احیاء کرد و مقام معظم رهبری را از عملکرد خود خشنود ساخت.

قهرمانی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر دولتمردان خصایصی را برای دولت نهم برشمرد که نقطه بارزی در کارنامه این دولت خدمتگزار است.

وی گفت: مقام معظم رهبری دولت "دکترمحمود احمدی نژاد " را دولت کار و نشاط با روحیه مردمداری دانست و از اینکه در این دولت شعارهای انقلاب برجسته شده است، ابراز قدردانی کرد.

استاندار گیلان بیان داشت: باید توجه داشت که تائید رهبری از دولت به معنای این نیست که عملکرد دولت قابل نقد نیست، زیرا هر مجموعه کاری دارای نقاط ضعف و قوتهایی است و نقد منصفانه موجب عیب یابی و تکامل می‌شود.

وی اظهار داشت: نقاط قوت و ضعف باید به صورت کارشناسی دیده شود تا مرز بین نقد و تخریب مشخص شود و اجازه سوء استفاده داده نشود.