حسین کعبی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کعبی بازیکن ملی پوش و ریز نقش فوتبال کشورمان که فصل گذشته نقش موثری در قهرمانی تیم پرسپولیس داشت، جهت دریافت طلبش از باشگاه پرسپولیس، شکایتی را در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تنظیم کرده بود که طی آن کمیته انضباطی فدراسیون احضاریه‎ای را کتباً به باشگاه پرسپولیس ابلاغ کرد تا نماینده باشگاه روز شنبه (امروز) در محل کمیته انضباطی فدراسیون حضور یابد تا این موضوع در یک نشست بررسی شود.

برهمین اساس، محمود خوردبین سرپرست سرخپوشان بعدازظهر امروز در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یافت که با غیبت حسین کعبی و مدیر برنامه‎هایش مواجه شد. محمود خوردبین در غیاب حسین کعبی و مدیر برنامه‎هایش در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون شرکت کرده و نامه باشگاه پرسپولیس را به این کمیته ارائه داد.

حسین کعبی به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی جزیره کیش بسر می برد و به همین دلیل در نشست امروز کمیته انضباطی حضور پیدا نکرد.

