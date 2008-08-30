  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۹:۲۵

با وجود شکایت از پرسپولیس ؛

حسین کعبی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نرفت

حسین کعبی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نرفت

حسین کعبی بازیکن ملی پوش فصل قبل تیم فوتبال پرسپولیس که جهت دریافت طلب فصل گذشته اش از باشگاه پرسپولیس شکایت کرده بود، امروز در نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کعبی بازیکن ملی پوش و ریز نقش فوتبال کشورمان که فصل گذشته نقش موثری در قهرمانی تیم پرسپولیس داشت، جهت دریافت طلبش از باشگاه پرسپولیس، شکایتی را در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تنظیم کرده بود که طی آن کمیته انضباطی فدراسیون احضاریه‎ای را کتباً به باشگاه پرسپولیس ابلاغ کرد تا نماینده باشگاه روز شنبه (امروز) در محل کمیته انضباطی فدراسیون حضور یابد تا این موضوع در یک نشست بررسی شود.

برهمین اساس، محمود خوردبین سرپرست سرخپوشان بعدازظهر امروز در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یافت که با غیبت حسین کعبی و مدیر برنامه‎هایش مواجه شد. محمود خوردبین در غیاب حسین کعبی و مدیر برنامه‎هایش در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون شرکت کرده و نامه باشگاه پرسپولیس را به این کمیته ارائه داد.

حسین کعبی به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی جزیره کیش بسر می برد و به همین دلیل در نشست امروز کمیته انضباطی حضور پیدا نکرد.

کد مطلب 741186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها