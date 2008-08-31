به گزارش خبرگزاری مهر، شماره 51 فصلنامه علمی ـ پژوهشی خردنامه صدرا که آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن است انتشار یافت. در سرمقاله این شماره به قلم آقای خامنه‌ای آمده است : متأسفانه در کشور ما گاه در میان کسانی که کمابیش استعداد کارهای فرهنگی دارند دیده می‌شود که به جای ابداع طرحی نو و انجام کار مفید با توجه به نیازهای علمی و حقیقی جامعه چشم به کار این و آن دارند و با نسخه‌برداری از روی دست دیگران و طرحها و کارهای ابداعی آنها کاری را به عنوان فعالیت علمی و فرهنگی نشان می دهند و با صرف وقت و سرمایه در کارهای موازی و مکرر، حتی رقابت بر سر آن و شاید به تعبیر قانون؛ رقابت مکارانه و گاهی رقابت مخرب می‌پردازند و در این راه بودجه‌ای را که معمولاً از بیت‌المال گرفته می‌شود و بالاتر از آن عمر و وقت عزیز خود را بهدر می‌دهند و درخت بی‌سایه و ثمری می‌کارند.

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا با اشاره به نیازهای بسیار جامعه فرهنگی ما، سرمقاله را اینگونه ادامه می‌دهد: گرچه به فضل الهی و رحمت او، برای استعدادهای نهفته‌ای در عرصه‌های فرهنگی هستیم که اگر بیدار شود، کارهای بزرگی انجام خواهد شد، اما شاید تناسایی و راحت‌طلبی یا داشتن برخی روحیات و تصورات غلط سبب می‌شود که وقت و نیروی خود و حتی استعداد خدادادی را صرف کاری کنند که بدست دیگران شکل صحیح آن انجام می شود و این خصلت نامطلوب در کشور ما فراوان دیده می شود که گویی عرف و عادت شده است، اما قبح این کار در امور فرهنگی بیشتر است.

جای بسی تأسف است که گاه افرادی به سبب بی‌اعتنایی به حوزه گسترده ابداع و خدمت فرهنگی، با بهره‌گیری غیراخلاقی از زحمت یا طرح و فکر دیگران، دست به تقلید و مشابه‌سازی می زنند یا سعی می کنند با جعل نام و اعتبار مؤسسه دیگری، جایی برای کالای خود در میان مردم پیدا کنند و خزفپاره و مهره مناسب چارپایان را به جای لعل بدخشان بفروشند.

وی در پایان با مذمت برخی مؤسسات فرهنگی که با فعالیت سطح پایین خود به رقابت در این عرصه می‌پردازند تا راهی به بیت‌المال باز کنند و بخشی از سرمایه ملت را بدینوسیله هدر دهند و بسا که عرصه پاک و منزه فرهنگ و دانش بوسیله آنها به صحنه تعارض و تنازع بدل می شود، تأکید کرد که بر مسئولین فرهنگی و قانونگذاران مربوط به این امور است که برای حفظ شؤون فرهنگ و حکمت و دانش و جلوگیری از هدر رفتن نیروها و استعدادها و دستکم جلوگیری از تلف شدن بیت‌المال، ضابطه ای برای این مسئله بگذارند و ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرند.

این شماره مجله «خردنامه صدرا» همچون شماره‌های پیشین، شامل مقالات اساتید مطرح فلسفه می‌‌شود که از آن جمله می‌توان به حکمت متعالیه و ملاصدرا و اثبات تکثر در عالم خیال، کار علمی مشترکی از «دکتر رضا اکبریان» و «حسن مرادی»، اصول انسانشناسی ملاصدرا از «دکتر محمدعلی نویدی»، تأثیر ویگتنشتاین بر الهیات از «دکتر رسول برجیسیان» و بخش سوم مقاله جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی محی الدین عربی، محصول همکاری مشترک «دکتر مریم صانع‌پور» و «دکتر احمد بهشتی» اشاره کرد.

مقدمه‌ای بر فلسفه اخلاق ملاصدرا از «سید محمد منافیان»، وحدت وجود در فلسفه اسپینوزا با نگاه به فلسفه وحدت وجودی صدرا از «فهیمه شریعتی» و زیبایی از دیدگاه ملاصدرا از «دکتر علی‌اکبر افراسیاب پور» نیز از جمله مقالات پنجاه و یکمین شماره «خردنامه صدرا» به حساب می‌آیند.

آخرین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «خردنامه صدرا» به مدیرمسئولی «سید محمد خامنه‌ای» و زیرنظر هیئت تحریریه، به تازگی در 124 صفحه به علاقمندان عرصة علم و فلسفه عرضه شده است.

