تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی و یکم اوت سال 2008 میلادی.

- مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

دیدار نهایی: ایران - چین

دیدار رده بندی: پاکستان - هند

دیدار پنجم - ششمی: کره جنوبی - استرالیا

دیدار هفتم - هشتمی: ژاپن - قطر

- چهارمین روز مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز در تهران پیگیری می شود.

- هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* چلسی - تاتنهام

* ساندرلند - منچسترسیتی

* آستون ویلا - لیورپول

- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بایرن مونیخ - هرتابرلین

* اشتوتگارت - هانوفر

- روز دوم از هفته نخست رقابت های فوتبال سری A باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آث میلان - بولونیا

* تورینو - لچه

* کیه وو - رجینا

* آتلانتا - سیه نا

* کالیاری - لاتزیو

* کاتانیا - جنوا

* آ اس رم - ناپولی

* فیورنتینا - یوونتوس

- روز دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های اسپانیا موسوم به لالیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اتلتیکومادرید - مالاگا

* رئال بتیس - رکرتیوو اوهلوا

* اتلتیک بیلبائو - آلمریا

* ریسینگ سانتاندر - سویا

* اسپورتینگ گیخون - ختافه

* نومانسیا - بارسلونا

* اوساسونا - ویارئال

* دیپورتیوو لاکرونیا - رئال مادرید