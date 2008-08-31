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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا و همچنین پیگیری مسابقات باشگاهی فوتبال در قاره اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی و یکم اوت سال 2008 میلادی.

- مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد: 
دیدار نهایی:  ایران -  چین 
دیدار رده بندی: پاکستان - هند 
دیدار پنجم - ششمی: کره جنوبی - استرالیا
دیدار هفتم - هشتمی: ژاپن - قطر

- چهارمین روز مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز در تهران پیگیری می شود.

- هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* چلسی - تاتنهام
* ساندرلند - منچسترسیتی
* آستون ویلا - لیورپول

- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بایرن مونیخ - هرتابرلین
* اشتوتگارت - هانوفر

- روز دوم از هفته نخست رقابت های فوتبال سری A باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آث میلان - بولونیا
* تورینو - لچه
* کیه وو - رجینا
* آتلانتا - سیه نا
* کالیاری - لاتزیو
* کاتانیا - جنوا
* آ اس رم - ناپولی
* فیورنتینا - یوونتوس

- روز دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های اسپانیا موسوم به لالیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اتلتیکومادرید - مالاگا
* رئال بتیس - رکرتیوو اوهلوا
* اتلتیک بیلبائو - آلمریا
* ریسینگ سانتاندر - سویا
* اسپورتینگ گیخون - ختافه
* نومانسیا - بارسلونا
* اوساسونا - ویارئال
* دیپورتیوو لاکرونیا - رئال مادرید

کد مطلب 741209

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