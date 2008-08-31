رئیس اپل در گذشت!‏

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز درگذشت! آژانس مالی بلومبرگ قهرمان خطای بزرگی شده است که به ‏سرعت در شبکه سر و صدای زیادی راه انداخت. ‏

این آژانس یک بیوگرافی طولانی در حدود 17 صفحه درباره بنیانگذار اپل منتشر کرد که مرگ پیش از موعد ‏استیو جابز را نشان می داد درحالی که این تنها یک خطا بود. ‏

سردبیر بلومبرگ یکی از بزرگترین آژانسهای مالی در دنیا درحالی که در یک کار روزانه مشغول به روز کردن ‏بیوگرافیهای بزرگان دنیای کسب و کار بود سهوا این خطا را مرتکب شده است. ‏

این آژانس کمی پس از انتشار این بیوگرافی پی این خطا برد و آن را رفع کرد اما این زمان برای اینکه بسیاری از ‏سایتها و وبلاگهای معروف از این بیوگرافی که مرگ استیو جابز را نشان می داد استفاده کنند کافی بود. به ‏خصوص این بیوگرافی به دلیل بیماری که رئیس اپل از آن رنج می برد به سرعت از سوی مخاطبان شبکه پذیرفته ‏و شایعاتی در این خصوص منتشر شد. ‏

براساس گزارش ‏Computerworld، متن بلومبرگ با تمام جزئیات به شرح مهمترین رویدادهای زندگی جابز می ‏پردازد و در پایان مرگ جابز را اعلام می کند.‏