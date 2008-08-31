رئیس اپل در گذشت!‏

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز درگذشت! آژانس مالی بلومبرگ قهرمان خطای بزرگی شده است که به سرعت در شبکه سر و صدای زیادی راه انداخت.
این آژانس یک بیوگرافی طولانی در حدود 17 صفحه درباره بنیانگذار اپل منتشر کرد که مرگ پیش از موعد استیو جابز را نشان می داد درحالی که این تنها یک خطا بود.
سردبیر بلومبرگ یکی از بزرگترین آژانسهای مالی در دنیا درحالی که در یک کار روزانه مشغول به روز کردن بیوگرافیهای بزرگان دنیای کسب و کار بود سهوا این خطا را مرتکب شده است.
این آژانس کمی پس از انتشار این بیوگرافی پی این خطا برد و آن را رفع کرد اما این زمان برای اینکه بسیاری از سایتها و وبلاگهای معروف از این بیوگرافی که مرگ استیو جابز را نشان می داد استفاده کنند کافی بود. به خصوص این بیوگرافی به دلیل بیماری که رئیس اپل از آن رنج می برد به سرعت از سوی مخاطبان شبکه پذیرفته و شایعاتی در این خصوص منتشر شد.
براساس گزارش Computerworld، متن بلومبرگ با تمام جزئیات به شرح مهمترین رویدادهای زندگی جابز می پردازد و در پایان مرگ جابز را اعلام می کند.
نظر شما