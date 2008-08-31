  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

کشف جهش ژنتیکی عامل سرطان تیروئید در بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما

کشف جهش ژنتیکی عامل سرطان تیروئید در بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما

گروهی از دانشمندان ژاپنی در بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما یک جهش ژنی را یافته اند که عامل بیماری ‏سرطان تیروئید است. ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات تاثیرات تشعشات در هیروشیما در ژن ‏Ret/Ptc ‎‏ روی ‏بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما یک سازماندهی دوباره را شناسایی کرده اند که مسئول بروز تومور تیروئید ‏است. ‏

‏"سرطان برآمدگی تیرویید" که اغلب در اثر انتشار تابش یونی کننده بروز می یابد از تغییرات ژن ‏Ret/Ptc‏ و یا ‏جهشهای ژن ‏Braf‏ شکل می گیرد. ‏

این ژن به طور طبیعی گیرنده تیروزین کیناز (‏RTK‏) را رمزگذاری می کند. این گیرنده پروتئینی است که ‏گروههای فسفات را به مولکول تیروزین اضافه می کند. ‏

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله ‏Cancer Research‏ منتشر کرده اند با بررسی 120 هزار بازمانده ‏بمباران اتمی هیروشیما که در بین آنها 71 مورد مبتلا به سرطان تیروئید بودند به این نتایج دست یافتند. در این ‏بررسیها مشاهده شد که 50 مورد تحت تاثیر تشعشات اتمی قرار گرفته بودند. ‏

نتایج این تحقیقات نشان داد که دوز بیشتر تاثیرات تشعشات با بسامد بیشتر تغییرات ژن ‏Ret/Ptc‏ منطبق بود. ‏

همچنین این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "فرد جوانی که در نزدیکی محلی که بمب اتمی در آن ‏منفجر شده است زندگی می کند با احتمال بیشتری نسبت به ابتلا به سرطان تیروئید مواجه است."‏

کد مطلب 741224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها