کشف جهش ژنتیکی عامل سرطان تیروئید در بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات تاثیرات تشعشات در هیروشیما در ژن Ret/Ptc روی بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما یک سازماندهی دوباره را شناسایی کرده اند که مسئول بروز تومور تیروئید است.
"سرطان برآمدگی تیرویید" که اغلب در اثر انتشار تابش یونی کننده بروز می یابد از تغییرات ژن Ret/Ptc و یا جهشهای ژن Braf شکل می گیرد.
این ژن به طور طبیعی گیرنده تیروزین کیناز (RTK) را رمزگذاری می کند. این گیرنده پروتئینی است که گروههای فسفات را به مولکول تیروزین اضافه می کند.
این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله Cancer Research منتشر کرده اند با بررسی 120 هزار بازمانده بمباران اتمی هیروشیما که در بین آنها 71 مورد مبتلا به سرطان تیروئید بودند به این نتایج دست یافتند. در این بررسیها مشاهده شد که 50 مورد تحت تاثیر تشعشات اتمی قرار گرفته بودند.
نتایج این تحقیقات نشان داد که دوز بیشتر تاثیرات تشعشات با بسامد بیشتر تغییرات ژن Ret/Ptc منطبق بود.
همچنین این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "فرد جوانی که در نزدیکی محلی که بمب اتمی در آن منفجر شده است زندگی می کند با احتمال بیشتری نسبت به ابتلا به سرطان تیروئید مواجه است."
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