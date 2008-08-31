کشف جهش ژنتیکی عامل سرطان تیروئید در بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات تاثیرات تشعشات در هیروشیما در ژن ‏Ret/Ptc ‎‏ روی ‏بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما یک سازماندهی دوباره را شناسایی کرده اند که مسئول بروز تومور تیروئید ‏است. ‏

‏"سرطان برآمدگی تیرویید" که اغلب در اثر انتشار تابش یونی کننده بروز می یابد از تغییرات ژن ‏Ret/Ptc‏ و یا ‏جهشهای ژن ‏Braf‏ شکل می گیرد. ‏

این ژن به طور طبیعی گیرنده تیروزین کیناز (‏RTK‏) را رمزگذاری می کند. این گیرنده پروتئینی است که ‏گروههای فسفات را به مولکول تیروزین اضافه می کند. ‏

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله ‏Cancer Research‏ منتشر کرده اند با بررسی 120 هزار بازمانده ‏بمباران اتمی هیروشیما که در بین آنها 71 مورد مبتلا به سرطان تیروئید بودند به این نتایج دست یافتند. در این ‏بررسیها مشاهده شد که 50 مورد تحت تاثیر تشعشات اتمی قرار گرفته بودند. ‏

نتایج این تحقیقات نشان داد که دوز بیشتر تاثیرات تشعشات با بسامد بیشتر تغییرات ژن ‏Ret/Ptc‏ منطبق بود. ‏

همچنین این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "فرد جوانی که در نزدیکی محلی که بمب اتمی در آن ‏منفجر شده است زندگی می کند با احتمال بیشتری نسبت به ابتلا به سرطان تیروئید مواجه است."‏