ایران در مرحله دوم با ژاپن، کره و فیلیپین همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا پس از برگزاری 21 بازی روز گذشته به پایان رسید.

در پایان دیدارهای این مرحله، دو تیم برترهرگروه ( چین، قزاقستان، لبنان، سوریه، ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و ایران) در مرحله دوم مسابقات درقالب دو گروه چهار تیمی رقابت خود را برای کسب مقام اول تا هشتمی ادامه می دهند. پیگیری رقابت تیم های انتهایی نیز رده بندی جدول مسابقات را تکمیل می کند. گروه بندی تیم های شرکت کننده در بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا به این شرح است:

گروه I:

چین – قزاقستان – لبنان – سوریه

گروه II:

ژاپن – کره جنوبی – فیلیپین – ایران

گروه III:

هند – عربستان – چین تایپه

گروه IV:

هنگ کنگ – اردن – امارات – مالزی

تیم های شرکت کننده براساس این گروه بندی از امروز دیدارهای خود را در مرحله دوم بازی ها آغاز می کنند که طی آن تیم بسکتبال جوانان ایران به مصاف ژاپن می رود.

برنامه بازی های امروز به این شرح است:

* عربستان – چین تایپه

* هنگ کنگ – مالزی

* اردن – امارات

* چین – سوریه

* ایران – ژاپن

* قزاقستان – لبنان

* کره جنوبی – فیلیپین

بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا تا 15 شهریورماه در تهران پیگیری می شود. 3 تیم برتر این رقابت ها راهی پیکارهای جهانی نیوزیلند می شوند.