24 مرکز قرانی روستایی در گلستان فعالیت می کنند

حجت الاسلام حسن مهاجر نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: برای ساماندهی و همسوسازی برنامه های قرآنی این مراکز، اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی در استان راه اندازی شد.

وی برنامه ریزی، ساماندهی و یکسان سازی فعالیتهای مراکز قرآنی را از جمله اهداف راه اندازی اتحادیه موسسات قرآنی در این استان برشمرد.

به گفته حجت الاسلام مهاجر، در پی ابلاغ سازمان تبلیغات کشور، پس از دو جلسه مجمع عمومی و برگزاری انتخابات به طور رسمی اتحادیه موسسات قرآنی در این استان تشکیل شد.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات گلستان ادامه داد: برای ترویج فرهگ قرآنی باید ابزار کار در مناطق مختلف بویژه روستاها فراهم شود.

وی بیان داشت: اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی تلاش می‌کند تا با شیوه‌های نوین در یک برنامه زمان بندی شده خود را به اعضا و دستگاههای فرهنگی معرفی کند.

وی عدم حضور نیروهای قرآنی در تشکلها و موسسات را از جمله مشکلات در این استان ذکر و اضافه کرد: فعالیت اتحادیه بستر مناسبی را برای انجام فعالیتهای گروهی برای نیروهای قرآنی توانمند فراهم می‌کند.

این مسئول یادآور شد: اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی اولین مجمع عمومی خود را در بهمن ماه ‪ ۸۶‬با حضور ‪ ۱۳‬موسسه و مرکز قرآنی ثبت شده برگزار کرد.