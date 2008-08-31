پلاکهای آبی پایتخت بعد از 40 سال تعویض می شود

مهندس مجتبی یزدانی شهردار منطقه هشت با اشاره به اجرای طرح تعویض پلاک های آبی پایتخت که از شرق تهران آغاز شده است، به خبرنگار مهر گفت: منطقه هشت اولین منطقه شهر تهران است که اجرای این طرح را آغاز کرده است.

وی افزود: پلاک کوبی منازل شهر تهران اولین بار حدود 40 سال قبل انجام شد و امسال طرح تعویض پلاک های آبی پایتخت در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.

یزدانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح تعویض پلاک های آبی منازل شهر تهران، اظهار داشت: یکسان شدن شکل پلاکها و افزوده شدن کد پستی و کد درآمد و نوسازی، از ویژگی های پلاک های جدید است.

شهردار منطقه هشت همچنین به حذف ممیز از پلاک های قدیمی اشاره کرد و گفت: سازمان زیباسازی در طرح جدید تعویض پلاکها و جلوگیری از ممیز خوردن پلاکها، برای زمین های خالی نیز پلاک در نظر گرفته است.

وی با اشاره به شروع این طرح از ابتدای شهریور ماه جاری، افزود: در سطح منطقه 65هزار و 500 پلاک اعم از مسکونی ، تجاری و... تعویض می شود.

یزدانی از فعالیت پنج اکیپ در قالب گروههای چهار نفره برای تعویض پلاک ها در منطقه هشت خبر داد و گفت: پلاکهای قدیمی تا 6 ماه باقی می ماند تا اختلالی در انجام امور رخ ندهد و بعد از آن به تدریج پلاکها جمع آوری می شوند.

شهردار منطقه هشت در خصوص واحدهایی که فاقد پلاک قدیمی هستند نیز افزود: برای این قبیل واحدها برچسب زده می شود تا مشکلی پیش نیاید.

وی بر حفظ ونگهداری پلاکها از سوی مردم تاکید کرد و افزود: منطقه هشت به عنوان منطقه پایلوت در اجرای این طرح شناخته شده و اجرای درست آن موجب رفع نواقص طرح در سایر مناطق خواهد شد.