مهلت تحویل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار تمدید نمی شود

محمد مدد در گفتگو با مهر با بیان مطلب فوق، افزود: با توجه به اینکه قبلا مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را به آمارگیران تحویل نداده اند، می توانند در 10 روز پایانی جمع آوری این فرمها به مراکز اعلام شده مراجعه نمایند، بنابراین مهلت در نظر گرفته شده قابلیت تمدید ندارد.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را ارائه نداده اند، به این معنا است که نیازی به یارانه آن ندارند، افزود: این افراد از یارانه های این طرح بهره مند نخواهند شد.

وی با اشاره به مدت زمان 30 روز در نظر گرفته شده برای اجرای طرح جمع آوری فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، اظهارداشت: 36 هزار ایستگاه و بیش از 50 هزار نفر درگیر جمع آوری این اطلاعات بودند، بنابراین با توجه به هزینه بر بودن این کار مهلت در نظر گرفته شده تمدید نمی شود.

مدد با بیان اینکه آمار 5 روز پایانی اجرای طرح هنوز جمع آوری نشده است، افزود: بر اساس آخرین آمار 12.5 میلیون خانوار و 45 میلیون نفر از جمعیت کل کشور در این طرح شرکت کرده اند و آمار 5 روز پایانی این طرح از امروز آغاز و اطلاعات نهایی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: افرادی که تحت تکفل سرپرست خانوار اعم از همسر، فرزند، مادر یا پدر قرار می گیرند باید در این فرم نام آنها ذکر شود.