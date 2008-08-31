حجت الاسلام علی اکبر رشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برگزاری کرسیهای فراملی به این شکل است که "صاحب نظریه‌"های غیر ایرانی داوطلب شده اند که به ایران بیایند یا داوران و ناقدان از ایران به کشورهای آنها بروند و کرسی برگزار شود.

عضو هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌ پردازی نقد و مناظره تاکید کرد: کرسی‌های نظریه‌ پردازی، نقد و مناظره دارای جایگاه قانونی و مرجع و نهاد علمی قانونی برای داوری و تایید منزلت علمی یک نظریه و صدور سند برای ثبت آن نظریه در علوم انسانی و معارف دینی به حساب می آیند.

حرکت ایران به سوی مرجعیت ثبت نظریه های علوم انسانی و معارف دینی

وی افزود: برگزاری کرسیهای نظریه‌ پردازی، نقد و مناظره ضمن تاثیرگذاری بالایی که بر پیشرفت علوم انسانی در کشور دارد، جایگاه جهانی کشورمان را در این قلمرو ارتقا می بخشد و ایران را به تدریج به مثابه مرجع ثبت نظریه های علوم انسانی و معارف دینی معرفی می کند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از انعقاد قراردادی میان این پژوهشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و به مهر گفت: بر اساس این قرارداد هفت رشته جدید در حوزه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طراحی شده است.

طراحی رشته های جدید علوم انسانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت الاسلام رشاد از "معرفت شناسی اسلامی"، "اقتصاد اسلامی"، "فرهنگ پژوهی"، "منطق فهم دین" و "نقد ادبی" به عنوان برخی رشته هایی نام برد که بر طبق قرارداد میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و وزارت علوم طراحی شده اند و گفت: این رشته ها باید در ابتدا در شورای گسترش آموزش عالی مطرح شوند و در صورت تصویب به صورت رشته های رسمی جدید در سطح کشور راه اندازی شوند.

وی در خصوص این رشته های تازه طراحی شده حوزه علوم انسانی خاطرنشان کرد: این رشته ها در ایران سابقه نداشته و سرفصل دروس آنها در ابتدا برای مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده اما گرایشهایی نیز دیده شده اند که بعد از یک دوره در سطح دکتری تخصصی می شوند.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد - رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

انتظارات نخبگان جوان علوم انسانی

حجت الاسلام رشاد در تشریح دیدگاههای نخبگان جوان حوزه علوم انسانی که هفته گذشته با وی دیدار داشتند، گفت: منزلت علوم انسانی، کاربرد علوم انسانی، امتیازات مادی و معنوی که معطوف به رشته های علوم انسانی متوقع است، تقویت انگیزه برای تحصیلات و تحقیق در علوم انسانی و تعریف جایگاه علوم انسانی نسبت به سایر رشته ها محل توجه خاص دانشجویان بود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: این نخبگان جوان علاقه مندند زمینه هایی برای تحقیق و پژوهش و رشد آنها در قلمروهای تخصصی شان فراهم شود و اعتنای خاصی شود که درس خواندن آنها مانند دیگر دانشجویان نباشد و در عرصه کاری نیز مانند دیگر فارغ التحصیلان به طور عادی مشغول نشوند.

وی تاکید کرد: مجموعه گفته های نخبگان اعم از اینکه راهکار یا تقاضا است باید طبقه بندی و پیگیری شوند تا این نخبگان امیدوار شوند و با جدیت احساس کنند که منشا اثر می شوند.

حجت الاسلام رشاد با بیان اینکه نخبگان جوان ایده ها، دیده ها، اندیشه ها و انگاره های ارزشمندی مطرح می کنند، گفت: بعضی از این ایده ها پخته و سخت و بعضی خام و تازه است اما مهم آن است که این موارد ارزشمند هستند زیرا از سوی افراد درگیر و مشتاق و علاقه مند مطرح می شوند. یک نخبه و یک استعداد باید به فرهیخته بدل شود و نخبه اعم از فرهیخته است و فرهیخته عنصر فرهمندی است که به فعلیت رسیده است.

امتیازات اداری دردی را از نخبه درمان نمی کند

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نخبگان تاکید کرد: نخبگان باید در عمل با تحقیقات خوب و انجام کارهای کارستان و نوآوری و نظریه پردازی جایگاه خود را تثبیت کنند. امتیازات اداری دردی را از نخبه درمان نمی کند و ارزش ندارد. آنها بیشتر باید به جایگاههای علمی و منزلت فکری خودشان بپردازند و آن را تثبیت کنند.