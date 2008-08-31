کاهش زمان محصول دهی با تولید کود و آفت کش دوستدار طبیعت توسط محققان کشور

مهندس سید امیر مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید کودهای اسید آمینه گفت: این کود حاوی 16 اسید آمینه است که قادر است زمان محصول دهی گیاه را کاهش و میزان برداشت محصول را در هکتار افزایش دهد.

وی تقویت گیاه در برابر یخ زدگی، گرما و خشکسالی را از مزایای این کود ذکر کرد و افزود: این کود از ضایعات گوشتی کشتارگاهها، شاخ و سم تولید شده است که وجود این مواد باعث تقویت گیاهان و مقاومت آنها در برابر آفات، قارچها، شته ها، کنه ها و غیره می شود.

مجری طرح با تاکید بر اینکه این کود از یخ زدگی گیاه جلوگیری می کند، ادامه داد: نتیجه تحقیقات نشان می دهد گیاهانی که از این کود استفاده شده است در برابر خشکسالی و کم آبی مقاوم ترند ضمن آنکه طعم محصولات را در حد قابل توجهی بهبود بخشیده است.

مظلومی سازگاری با محیط زیست را از مهمترین ویژگیهای کود اسید آمینه ذکر کرد و به مهر گفت: کودهای اسید آمینه در مقایسه با کودهای ازته آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند.

به گفته وی از این کود می توان برای تقویت انواع میوه ها و سبزیجات استفاده کرد.

مجری طرح همچنین از تولید آفت کش های دوستدار طبیعت خبر داد و اظهار داشت: این آفت کش ها قادر به از بین بردن آفات، کنه ها و قارچها هستند.

وی با بیان اینکه این آفت کش با مکیدن آب بدن کنه ها آنها را از بین می برد، اضافه کرد: چون این نوع کود از نوع جذبی است باعث شادابی و طراوت گلها و گیاهان می شود.