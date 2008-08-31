21 هزار دانشجو در واحدهای دانشگاهی پیام نور کردستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رضا خضری شب گذشته در جریان دیدار روسای واحدهای پیام نور استان با استاندار کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 21 هزار دانشجو در واحدهای این دانشگاه در سطح استان مشغول به تحصیل می باشند.

وی ادامه داد: در سال 85 تعداد دانشجویان کل استان کردستان هشت هزار نفر بود که در طول دو سال گذشته با راه اندازی واحدهای جدید این میزان به بالای 21 هزار نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه پیام نور جامع استان کردستان بیان داشت: در دو سال گذشته تنها چهار مرکز اصلی در شهرستان های سنندج، سقز، بیجار و مریوان و یک واحد قروه فعالیت می کردند که در حال حاضر تمامی شهرستانهای استان کردستان دارای واحد دانشگاهی هستند.

خضری عنوان کرد: هم اکنون 26 رشته تحصیلی در دانشگاه های پیام نور استان کردستان تدریس می شوند که 15 رشته علوم انسانی، دو رشته فنی و 9 رشته در بخش علوم پایه هستند.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز بیش از شش هزار دانشجو جدید در واحدهای این دانشگاه در سطح استان پذیرش خواهند شد و امیدواریم که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم خدمات مناسب تحصیلی و آموزشی را به این تعداد دانشجو ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان یادآور شد: در طول یک سال گذشته دانشگاه پیام نور استان کردستان با پیشرفت بسیار خوبی مواجه بوده و امروز یکی از دانشگاه های معتبر و موفق استان کردستان است.

خضری با اشاره به مشکلات و نارسایی های دانشگاه پیام نور جامع استان کردستان گفت: نبود فضاهای ورزشی و کمبود وسایل آزمایشگاهی در بعضی از واحدهای دانشگاهی از جمله مشکلاتی است که امیدواریم که با همکاری استاندار محترم و دیگر مسئولان رفع شود.