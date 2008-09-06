تیم ملی فوتبال کره جنوبی از سد اردن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار دوستانه که روز گذشته به میزبانی کره جنوبی در ورزشگاه اصلی شهر سئول برگزار شد در پایان به برتری یک برصفر تیم میزبان انجامید. تک گل پیروزی کره جنوبی را در این بازی دوستانه لی چانگ یونگ در دقیقه 35 به ثمر رساند.

کره جنوبی در دور نخست از مرحله چهارم و نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی استراحت دارد. این تیم در دور دوم این مسابقات روز چهارشنبه هفته جاری به دیدار کره شمالی می رود.

کره جنوبی در راه صعود به مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تیم های ایران، کره شمالی، عربستان و امارات را پیش رو دارد.