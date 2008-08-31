آمریکا از حمایت جهانی علیه ایران برخوردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در سرمقاله خود آورده است: در صورتی که واشنگتن دست به اقدامی غیر منطقی بزند این امر نشانه پایانی بر تلاش های ایالات متحده و اروپا برای ترغیب جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریم ها و تشویق ها برای کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود است.

این روزنامه در ادامه همچنین با اشاره به شرایط و تحولات منطقه ای می نویسد: آمریکا باید بداند که اگر اقدام به ماجراجویی علیه ایران بکند این امر در سازمان ملل مورد حمایت قرار نخواهد گرفت و تلاش های این کشور با رشد قدرت روسیه در منطقه و متحد نزدیک ایران خنثی خواهد شد .

دیلی تایمز همچنین به آمریکا هشدار می دهد که در صورت اقدام آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا از آن کشور حمایت نخواهد کرد و حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران، نه تنها این کشور را از این برنامه هسته ای خود دور نخواهد کرد بلکه تنها تولید مراحل نهایی ساخت بمب را به تاخیر خواهد انداخت.

نویسنده این مقاله در ادامه این مطلب با اشاره به توافق هسته ای دهلی نو- واشنگتن که قرار است بر اساس آن هند به فناروی هسته ای دسترسی داشته باشد سیاست آمریکا را دوگانه توصیف می کند و اعتقاد دارد که برخورد خصمانه کاخ سفید با تهران که به گفته وی با ساخت تسلیحات هسته ای فاصله دارد، را به باد انتقاد می گیرد و اضافه می کند که این بحث ها و اظهارات آمریکائیها علیه ایران در این شرایط خریداری ندارد.

این روزنامه پاکستانی همچنین گزارش های اخیر در رسانه ها مبنی بر آمادگی پنتاگون برای حمله به ایران را تبلیغاتی می داند و می نویسد، ایران از مشکلات آمریکا در عراق آگاه است و آمریکایی ها می دانند که تنها با کمک ایران که کنترلی مجازی بر جنوب عراق دارد می توانند از آن خارج شوند.

واقعیت از دید نویسنده این سرمقاله این است که جمهوری اسلامی ایران با در کنار خود داشتن چین، روسیه و هند به این نکته پی برده است که چگونه در بازیهای پیچیده توازن خود را حفظ کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: با توجه به 42 پایگاه پنتاگون در منطقه نیروهای آمریکایی در معرض و تیر رس موشک های کوتاه برد ایران قرار دارند و این مسئله می تواند مواضع و منافع تل آویو- واشنگتن و اسرائیل را در منطقه به خطر بیندازد.

در پایان این مطلب آمده است: در صورتیکه تهران جریان نفت از طریق خلیج فارس را به سوی غرب قطع کند افزایش قیمت های نامحدود و بی حدو و مرز نفت سبب تقویت این کشور خواهد شد و در این صورت تحریمها درباره ایران کارساز نخواهد شد.