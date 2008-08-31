افزایش 54 درصدی واردات کالا به همدان

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه ارزش دلاری کالاهای وارداتی به استان همدان پنج میلیون و 33 هزار دلار بوده است، تصریح کرد: این میزان کالای وارد شده به استان همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش دلاری 88 درصد افزایش دارد.
شهبازی با بیان اینکه واردات از طریق 9 فقره اظهارنامه صورت گرفته است، تصریح کرد: 23 قلم کالا به استان همدان وارد شده است که بیشتر آنها مربوط به صنعت است.
وی عمده ترین کالاهای وارداتی به استان همدان را الکترود گرافیتی کوره، مقتول فولادی ممزوج و به هم تابیده، پتانسیومتر، ماشین آلات خط تولید درب و پنجره و مواد اولیه چرم سازی ذکر کرد و یادآور شد: تجهیزات تصفیه فاضلاب، ادوات بازی بولینگ، مواد اولیه رنگ سازی و ماشین آلات خط تولید شیشه و کریستال از دیگر کالاهای وارداتی استان همدان است.
نظر شما