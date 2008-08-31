افزایش 54 درصدی واردات کالا به همدان

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه ارزش دلاری کالاهای وارداتی به استان همدان پنج میلیون و 33 هزار دلار بوده است، تصریح کرد : این میزان کالای وارد شده به استان همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش دلاری 88 درصد افزایش دارد.

شهبازی با بیان اینکه واردات از طریق 9 فقره اظهارنامه صورت گرفته است، تصریح کرد: 23 قلم کالا به استان همدان وارد شده است که بیشتر آنها مربوط به صنعت است .