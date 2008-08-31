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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

افزایش 54 درصدی واردات کالا به همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک استان همدان گفت: تا پایان مرداد ماه سال جاری یک هزار و 488 تن کالا به استان همدان وارد شده است که به لحاظ وزنی 54 درصد افزایش داشته است.

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه ارزش دلاری کالاهای وارداتی به استان همدان پنج میلیون و 33 هزار دلار بوده است، تصریح کرد: این میزان کالای وارد شده به استان همدان در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش دلاری  88 درصد افزایش دارد.

شهبازی با بیان اینکه واردات از طریق 9 فقره اظهارنامه صورت گرفته است، تصریح کرد: 23 قلم کالا به استان همدان وارد شده است که بیشتر آنها مربوط به صنعت است.

وی عمده ترین کالاهای وارداتی به استان همدان را الکترود گرافیتی کوره، مقتول فولادی ممزوج و به هم تابیده، پتانسیومتر، ماشین آلات خط تولید درب و پنجره و مواد اولیه چرم سازی ذکر کرد و یادآور شد: تجهیزات تصفیه فاضلاب، ادوات بازی بولینگ، مواد اولیه رنگ سازی و ماشین آلات خط تولید شیشه و کریستال از دیگر کالاهای وارداتی استان همدان است.

کد مطلب 741308

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