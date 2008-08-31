دیمتری مدودف رئیس جمهور جوان روسیه درحالی که کمتر از یکسال حضور درکاخ کرملین را تجربه می کند دوئل آمریکا و روسیه درباره گرجستان و استقرار سپر موشکی واشنگتن دردو کشور لهستان و جمهوری چک به اوج رسیده واین سیاستمدار جوان درسایه ولادیمیرپوتین قدرتمند بطور متناوب برای طرف مقابل خط نشان می کشد و هرازگاهی پیامی را به سران کاخ سفید مخابره می کند.

از طرف دیگر دراوج جنگ لفظی مسکو - واشنگتن و نمایش قدرت روسیه دراوستیای جنوبی و اولین واکنش کاخ کرملین در برابر سپر موشکی واشنگتن ( آزمایش موشک روسی ) باراک اوباما نامزد سیاه پوست رسما بعنوان نامزد نهایی حزب دموکراتها معرفی شد.

این سیاستمدار جوان درحالی رقابت خود رابرای ورود به کاخ سفید آغاز کرده است که موضع گیری وی در سخنرانی های انتخاباتی هم برای پیشرفت او برای ورود به کاخ سفید و هم در مختصات دوئل جدید آمریکا و روسیه تاثیر گذار خواهد بود.

یک تفاوت بین باراک اوباما و دیمتری مدودف وجود دارد، مدودف بعنوان سکاندار کاخ کرملین بصورت یک تصمیم گیرنده مستقیم در دوئل مسکو- واشنگتن دخالت دارد ولی باراک اوباما بعنوان یک سیاستمدار بطور غیرمستقیم آنهم در جهت کمک به وی برای ورود به کاخ سفید در برابر جنگ روسیه و آمریکا در اوستیای جنوبی و استقرار سپر موشکی در لهستان وجمهوری چک نقش بازی می کند. بدین ترتیب مدودف بعنوان یک فرد تصمیم گیرنده در تنش روسیه و آمریکا نقش آفرینی می کند اما باراک اوباما بعنوان یک فرد تصمیم گیرنده در سایه فقط موضع خود را در این دوئل که هر روز مسیر صعودی دارد اعلام می کند.

دیمتری مدودف در حالی بطورمستقیم در دوئل مسکو و واشنگتن دخالت دارد که سیاست وی فرقی با ولادیمیر پوتین سلف وی ندارد. مدودف در بحران گرجستان همان راه را می رود که قبلا پوتین آنرا ترسیم کرده بود اما در جبهه مقابل درحالیکه جرج بوش رئیس جمهور آمریکا دوران خزان خود را سپری می کند خط مشی او دردستور کار جانشین وی حداقل از سوی باراک اوباما قرار نخواهد گرفت.

بدین ترتیب اتحاد وانسجام دریک سوی تنش آمریکا و روسیه درباره سپر موشکی و بحران گرجستان وجود دارد اما در طرف مقابل دیدگاههای مختلفی در کاخ سفید درباره این تنش ها وجود دارد . اگر باراک اوباما از حزب دموکرات وارد کاخ سفید شود در راستای " سیاست تغییر " نگاه آمریکا به بحرانهای جهانی از بعد ابزار تغییر خواهد کرد.

در همین راستا باراک اوباما با پذیرش نامزد نهایی حزب دموکراتها طی سخنرانی در اجلاس ملی سران حزب دموکرات در جمع هفتاد و پنج هزار طرفدار خود به سیاستهای جرج بوش در جهان حمله کرد وتاکید کرد اگر بعنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شود خط بطلان بر سیاست های رئیس کنونی کاخ سفید خواهد کشید.

بدین ترتیب ،روسیه در مناقشه گرجستان و سپر موشکی بدنبال حفظ ،افزایش و نمایش قدرت است اما در جبهه مقابل آمریکا بدلیل درگیری در بحرانهای مختلف از جمله جنگ عراق و افغانستان بیشتر نقش مدیریت بحران و تماشاگر را در مناقشه فقفاز دربرابر روسیه بازی می کند و نقش باراک اوباما نیز برداشت تبلیغات از دوئل مسکو - واشنگتن درباره سپر موشکی و بحران اوستیا برای رسدین به کاخ سفیداست.

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گروه بین الملل: علی کرمی