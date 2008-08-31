طلای من متعلق به مردم ایران است/ این قهرمانی مربوط به گروه خاصی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ساعی که شب گذشته در مراسم ویژه ای سوی مسئولان سازمان تربیت بدنی مورد تقدیر قرار گرفت پس از دریافت جایزه اش از محمد علی آبادی گفت : مدال من متعلق به تمام مردم ایران است و از خبرنگاران درخواست دارم با نوشته های خود این قهرمانی را به کام مردم تلخ نکنند.

عضو تیم ملی تکواندو کشورمان و تنها طلایی کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک پکن ادامه داد: قهرمانی من متعلق به هیچ فرد و گروه خاصی نیست و هیچکس نباید از آن سوء استفاده کند.

مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک 2008 پکن شب گذشته با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان ورزش کشور در محل هتل المپیک تهران برگزار شد و طی آن سیدمراد محمدی مرد برنزی کشتی ایران و هادی ساعی مورد تقدیر قرار گرفتند.