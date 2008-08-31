استقبال از سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو در صنعت چاپ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز گفت : برگزاری جشنواره صنعت چاپ در شهرستانهای مختلف فرصتی برای نقاط دور از پایتخت است که بتوانند از علم و تکنولوژی شهرهای بزرگ بهره مند شوند.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی خروج جشنواره های بزرگ از تهران را اگر چه با مشکلاتی مواجه دانست اما آن را مهمترین راه آشنایی شهرهای کوچک با پیشرفتهای شهرهای بزرگ برشمرد و گفت : بسیاری از استانها و شهرستانها توان برگزاری جشنوراه صنعت چاپ را دارند و از این موضوع نیز استقبال می کنند.

پرویز دراین باره که برگزاری جشنواره صنعت چاپ در استانها چه هدفی را دنبال می کند گفت: قطعا هر جشنواره ای اگر هدفمند برگزار شود به نتایج خوبی رهنمون خواهد شد همچنین این جشنوراه دست اندر کاران یک صنعت را در سراسر کشور به دور هم جمع می کند تا فرصتی برای رد و بدل اطلاعات جدید تر و به روز تر باشد.

وی یکی دیگر از ویژگیهای این جشنواره را جلب نظر مردم و مسئولان دانست و اضافه کرد: این جشنواره تجدید حیاتی است برای این صنعت اما در کنار این جشنواره نباید از برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی غافل ماند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو در صنعت چاپ ایران اشاره کرد و گفت : یکی از مسائل بحث انگیز این صنعت در حال حاضر مشارکت کشورهای عضو اکو است که اگر محقق شود شاهد پیشرفتهای چشمگیری در این صنعت خواهیم بود.