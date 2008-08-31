30 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به دهلران اختصاص یافت

نعمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات سفر دوم هیئت دولت به استان ایلام بوده است که به شهرستان دهلران اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار صرف اجرای طرحهای هیئت دولت از جمله بخشهای گردشگری و خدمات به عشایر شهرستان دهلران هزینه خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال رشد اعتبارت عمرانی شهرستان دهلران نسبت به سال قبل 14 درصد افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان دهلران حاکی از توجه دولت نهم به مناطق محروم است.

صفری عنوان کرد: اعتبارات اختصاص یافته یه شهرستان دهلران در سال جاری صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام شهرستان دهلران خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: شهرستان دهلران در زمینه کشاورزی دارای پتانسیلهای بسیار قوی است که باید از این مزیتها به خوبی استفاده کرد.