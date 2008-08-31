پیلین؛ انتخابی که اختلاف در جامعه یهودیان آمریکا ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، در حالیکه "رابرت وکسلر" نماینده دموکرات و یهودی در کنگره آمریکا با انتقاد از این گزینه مک کین، آن را توهینی برای یهودیان می داند منابع یهودی او را دوست جامعه یهودیان می دانند و از این انتخاب خرسند هستند.

وکسلر بر این باور است که مک کین به علت انتخاب پیلین که حامی سیاستمدار آمریکایی ضد اسرائیلی به نام "پت بوکانن" بود، در واقع به یهودیان توهین کرده است.

این نماینده کنگره اضافه کرد که پیلین در سال 2000 از نامزدی بوکانن، یکی از حامیان نازیسم و دارای سابقه ای در انتقادات تند علیه اسرائیل، برای ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرده بود و انتخاب پیلین که از وی حمایت کرده توهین به یهودیان تلقی می شود.

این اظهارات در حالی است که یهودیان آلاسکا جایی که پیلین فرماندار آنجا بوده از او به عنوان دوست نزدیک خود یاد می کنند و از وی حمایت می کنند.

پیلین متولد سال 1964 آیداهو و فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری از دانشگاه این ایالت بوده و پس از فراغت ازتحصیل به عنوان خبرنگار ورزشی مشغول به کار شد.

منصب های سیاسی پیلین به شرح زیر است : از سال 1992 تا 1996 در شورای شهر واسیلا، از 1996 تا 2002 شهردار واسیلا، 2003 نماینده شرکت نفت و گاز آلاسکا و 2006 فرماندار آلاسکا.