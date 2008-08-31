سید مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این نقشه کمک بزرگی به کاهش صدمات و تلفات پس از وقوع حوادث می کند.

وی بیان داشت: در نقشه سازه های شهری مناطقی نظیر بافتهای فرسوده، راههای دسترسی، خطوط برق، آب، گاز، تلفن، معابر اصلی و فرعی شهری، مدارس، مساجد، مراکز درمانی، اورژانس و آتش نشانی مشخص شده است.

معاون امداد و نجات حمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان داشت: اطلاع رسانی ناقص و اشتباه آسیب روحی و روانی در جامعه ایجاد می کند که محور آن به سادگی امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: متاسفانه هنگام وقوع حوادث و بحرانهای مختلف هر فردی به خود اجازه می دهد اطلاع رسانی کند و این نوع اطلاع رسانی مشکل آفرین و مردم را دچار سردرگمی می کند.

دکتر احمدی با اشاره به مدیریت بحران محله یادآور شد: آموزش مداوم همراه با تمرین مکرر و به روز کردن آموزش در موفقیت بحران محلات موثر است.

وی خاطرنشان کرد: با تحقق مدیریت بحران محلات نقش جامع مردم در مدیریت بحران پر رنگ تر شده و بهبود می یابد.

این مقام مسئول حضور نیروهای داوطلب را سرمایه دستگاههای امداد رسانی دانست و اظهار داشت: برگزاری مانورهای شهری همراه با آموزشهای علمی به تقویت این نیروها کمک می کند.