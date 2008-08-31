هیئت رئیسه گزارش تحقیق درباره توزیع شبنامه ها را ارائه کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با استناد بندهای 11 و 5 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، 14 مورد تذکر مبنی بر اینکه شبنامه هایی در جانامه های نمایندگان قرار داده شده و یا در صحن علنی توزیع شده، اظهار شد.

نادران خطاب به لاریجانی گفت: شما در هر مورد تذکرات قول پیگیری داده اید که هیئت رئیسه مسئله را پیگیری و افشا می کند.

وی افزود: بعضا اظهار شده که جنبش ها و افراد معلوم الحال پشت این قضیه هستند اما ما هنوز بعد از یک ماه، اطلاعی از اقداماتی که هیئت رئیسه در جهت کشف این مسئله انجام داده پیدا نکرده ایم.وی از رئیس مجلس خواست که ابعاد این مسئله را روشن کند تا همه مورد اتهام قرار نگیرند.

نادران همچنین ادامه داد: در این رابطه جزوه ای را هیئت دولت توزیع کرده که در صحن هم به نمایندگان تحویل داده شده که در این جزوه شماره تلفن مسئولان دولتی ذکر شده است.

نماینده تهران اضافه کرد: در این جزوه هم برخی مسئولان را با انتصابات و القاب دانشگاهی عنوان کرده اند اما مرجع صدور مدرک دانشگاهی آنها را ذکر نکرده اند که از این جمله می توان به رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور اشاره کرد که برای وی دکترای حقوق ذکر شده اما ننوشته اند که این دکترا را از کجا گرفته اند و لذا درجه علمی وی روشن نیست.

در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: این تذکر شما به هیئت رئیسه نیست.

نادران در تذکر دوم خود به استناد ماده 193 اظهار داشت: سئوالی را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر اطلاعات داشتم که تقدیم هیئت رئیسه شده اما بعد از گذشت مهلت قانونی، در دستور کار کمیسیون ها قرار نگرفته است. وی از هیئت رئیسه خواست تا این موضوع را پیگیری و به وظایف خود در این زمینه علم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که در جلسه علنی هفته آینده سئوال از وزیر بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکرات گفت: چند جلسه قبل آقای باهنر توضیح داد که چیزی به عنوان شبنامه در کازیوها (جانامه ای) نبود اما درصحن مواردی بود که دستور داده شد حراست مجلس وسایر مجموعه ها دراین زمینه تلاش کنند و آقای باهنر از طرف هیئت رئیسه مسئول شده تا این مسئله را روشن کنند و به اطلاع شما نیز خواهد رسید.

لاریجانی درباره تذکر نادران درباره جزوه شماره تماس مئسولان گفت: این تذکر به هیئت رئیسه نیست اگر کسی القابی به کار برده خود باید پاسخ گوید و این تذکر وارد نبود.

رئیس مجلس درباره طرح سئوال نمایندگان از وزرای کابینه نیز گفت: سئوالات نمایندگان به نوبت به کمیسیون ها می رود و سپس در دستور قرار می گیرد.