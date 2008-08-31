طالبان پاکستان بر تداوم حملات خود تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مسلم خان" سخنگوی طالبان پاکستان در گفتگوی تلفنی با این خبرگزاری از دره سوات، با اشاره به تصمیم دولت پاکستان، آن را شوخی دانست و اعلام کرد : همه ماهها مقدس هستند و در صورتی که دولت قصد دارد به درگیریها پایان بدهد، این اقدام باید دائمی باشد. ما خواستار اجرای قوانین شریعت هستیم و به نبرد خود ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : ما دستوراتی از رهبران بلندپایه خود برای توقف درگیریها دریافت نکرده ایم و در صورتی که آنها دستور به توقف بدهند، ما بطور حتم این کار را خواهیم کرد.

خشونتها در پاکستان در چند هفته گذشته، با توجه به عملیات نظامی نیروهای دولتی بر ضد شبه نظامیان القاعده و طالبان در سه بخش مختلف شمال غربی این کشور، تشدید شده است.

شبه نظامیان نیز در واکنش به این عملیات نظامی، اقدام به بمبگذاری و عملیات انتحاری بر ضد نیروهای امنیتی و غیرنظامیان کرده اند.

این در حالی است که دولت پاکستان پیش از ظهر امروز اعلام کرد عملیات نظامی خود را در طول ماه مبارک رمضان، به حال تعلیق در خواهد آورد ولی در صورتی که هدف حمله قرار بگیرد آن را تلافی خواهد کرد.