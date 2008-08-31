وزیر جهاد کشاورزی از طرح آبرسانی به اراضی پایین دست سد جگین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، طرح تامین و انتقال آب کشاورزی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی شرق شهرستان جاسک در فاز اول 1400 هکتار از باغات و 750 هکتار از اراضی زراعی را با هدف ایجاد اشتغال مولد و رفع معضل بیکاری و بهره گیری از زمین های لم یزرع آن منطقه ایجاد شده است.

برای راه اندازی شبکه انتقال آب که در بخش وسیعی از آن، شبکه های آبیاری مدرن تحت فشار بکارگیری شده بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار لازم بوده است که بر اساس قرار اولیه باید 70 درصد آن از سوی دولت و 30 درصد از طریق مردم انجام می شده که در سفر راهگشای رئیس جمهور به مناطق شرقی استان هرمزگان و بواسطه فقر شدید مردمان این منطقه، دولت تمامی اعتبار لازم برای ایجاد آن را تامین و این پروژه تاکنون بیش از 94 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

انتقال آب از سد جگین به اراضی شرقی شهرستان جاسک، شامل شبکه انتقال به طول 90 کیلومتر و احداث دهها موتورخانه و تلمبه خانه ویژه اجرای شبکه آبیاری تحت فشار این منطقه است که می تواند با اجرای طرحهای توسعه بیش از پنج هزار هکتار از اراضی را نیز در بر گیرد.

مناطق شرقی شهرستان جاسک بسترهای مناسبی جهت پرورش میوه های گرمسیری از جمله انبه و موز در بخش باغداری دارد و در حوزه کشت زراعی نیز از جمله مناطق استراتژیک کشور به جهت تولید محصولات خارج از فصل است.

اسکندری در بخش دیگری از سفر خود به استان هرمزگان از اراضی بالا دست سد جگین و سدهای ملاتی ساخته شده با هدف کاهش رسوبات ورودی به این سد نیز بازدید کرد و سد ملاتی تنگ سهردان را نیز که با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال ساخته شده مورد بهره برداری قرار داد.