بازرسی سوپاپ اطمینان هر مجموعه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان صبح امروز در مراسم معارفه مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی با بیان این مطلب گفت: جامعه ای که همه به اصلاح یکدیگر می پردازند روبه رشد است.

وی نظام خود کنترلی در اسلام را به بهترین راه سالم سازی جامعه عنوان کرد و افزود: با توصیه و تاکید بر این، باز هم انسانها غافل بوده و دچار اشتباه می شوند.

پژمان ایجاد نظام های ارزیابی در جامعه را از وظایف حکومتها برشمرد و اظهار داشت: در ارزیابیها اهداف، وظایف و برنامه هامدنظر قرارگرفته و در صورت منطبق نبودن تذکر داده شده و اصلاح صورت می گیرد تا مسیر رشد و کمال انسان ها در جامعه مهیا شود.

وی جلوگیری از هرزگی، حق خوری و دست درازی به امور ایثارگران را از مزایای و جو بازرسی در حین کار عکس العمل نشان داده و امکان پیشگیری را فراهم می کند.

شهردار مشهد استفاده انسانهای وارسته و فهیم که درک درستی از قوانین و مقررات دارند و تمیز نوع اشتباه که ازسرغفلت است یا عمد از خصوصیات افرادی دانست که می خواهند در بازرسی فعالیت داشته باشند.

در پایان این مراسم از زحمات و تلاشهای جواد تون تاب حقیقی تشکر و ابوالفضل انتظاری به سمت مدیریت بازرسی و شکایات مردمی شهرداری مشهد منصوب شد.

