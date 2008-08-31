روحیه مقاومت لبنان چندین برابر بهتر از گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سید هاشم صفی الدین درباره تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان گفت: مقاومت مرحله تهدید نظامی را پشت سر گذاشته است و راهی جز فشار سیاسی و تبلیغاتی برای اسرائیلی ها باقی نمانده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد که اسرائیل در ماهها و سال های گذشته نیز چنین تجربه ای را داشته اما به نتیجه ای نرسیده است.

وی افزود: وضعیت روحی و معنوی مقاومت در حال حاضر دهها برابر بهتر از سال های گذشته است زیرا آمریکا که همه را به تکیه بر پروژه خویش در منطقه و سیاست هایش در جهان فرا می خواند؛ مشاهده کرد که کسانی که در مرحله گذشته به این پروژه اعتماد کردند امروز درمانده هستند و نمی دانند چه بکنند.

رئیس شورای اجرایی حزب الله در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: به نفع هیچکس نیست که خطابه های سیاسی را تکرار کند که جز شکست و ناامیدی نتیجه ای در بر نداشته است و نیز تحت عناوین مذهبی، طائفه ای یا انتخاباتی اوضاع سیاسی و داخلی لبنان را بحرانی کند. زیرا همه آنچه که در عرصه سیاسی بر آن تکیه می شد؛ با توافقنامه دوحه پایان یافت.

شیخ صفی الدین در ادامه گفت: توافقنامه دوحه از جمله بند مربوط به تقسیمات انتخاباتی به طور کامل اجرا خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: معادله دوحه همچنان قوی و موجود است و کسی که نتوانست این معادله را طی ماههای گذشته از بین ببرد، نخواهد توانست در روزها و ماههای آتی نیز به آن آسیب برساند.