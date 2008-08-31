بزرگترین مسجد آلمان ؛ انعکاسی از روشنگری مسلمانان

آمادگی مسلمانان اوکراین برای رمضانی معنوی

سازمانهای اسلامی اوکراین به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان با طرحهایی که برای سخنرانیهای معنوی و احیای مجدد معنویت، با ارائه بروشورها و معرفی اسلام به غیر مسلمانان فعالیتهایی را آغاز، فرصت را مغتنم شمرده و از یکدیگر پیشی می‌گیرند.

اسماعیل القادی رئیس فدراسیون سازمانهای اجتماعی اسلامی اوکراین حامی برنامه هایی است که با هدف احیای آگاهی دینی میان مسلمانان در طول ماه رمضان اجرا خواهند شد.

این فدراسیون در نظر دارد جلساتی برای مسلمانان برگزار کرده تا آنها به مطالعه قرآن کریم و سنت رسول الله (ص) بپردازند و از سوی دیگر میزبانی سفره های افطاری برای فقرا و نیازمندان را برعهده دارد.

سران آریفوف مدیر مرکز رادوان که در راستای حفظ و ترویج قرآن فعالیت می کند گفت: رمضان شادی ویژه ای برای مسلمانان اوکراینی به ارمغان می آورد. در ماه مبارک رمضان ، مسلمانان در برنامه های آگاه سازی سایرین فعال شده و در این راستا پرداخت زکات برای فقرا و ایتام از فعالیتهای مورد توجه آنها است.

رئیس این مرکز همچنین اعلام کرده است که بسیاری از کودکان نشان می دهند به حفظ قرآن علاقه داشته و این امر در طول ماه رمضان با جدیت پیگیری می شود. به طوری که در سالهای اخیر بسیاری از مسلمانان اوکراینی در رقابتهای بین المللی حفظ قرآن شرکت کرده اند.

کارکنان مسلمان شورای محلی لندن از تسهیلات ویژه برخوردار می‌شوند

یکی از شوراهای محلی شهر لندن، بریتانیا به نشانه احترام به کارمندان مسلمان خود از اعضای غیرمسلمان خواسته در دیدار با همکاران مسلمان طی ماه مبارک رمضان از خوردن و آشامیدن پرهیز کنند.

رئیس خدمات دموکراتیک شورای " تاور هملت" در شرق لندن طی نامه الکترونیک به تمام اعضای غیر مسلمان این شورا درخواست کرده که پیش از افطار از خوردن و آشامیدن هنگام حضور مسلمانان امتناع کنند.

این دستور بخشی از اقداماتی است که از سوی این شورا برای ماه روزه داری در پیش گرفته شده است . از دیگر تسهیلات ویژه می توان به استراحت 45 دقیقه ای مسلمانان برای افطار و اقامه نماز اشاره کرد.کارمندان مسلمان این شورا زمانی که در محل کار خود حضور دارند بسته های افطاری دریافت می کنند که شامل چای، قهوه، ساندویچ و میان وعده ویژه در ماه رمضان می شود. دستور کاری این شورا در طول ماه مبارک رمضان نیز تقلیل یافته و تنها هفت کمیته در طول ماه رمضان تشکیل جلسه می دهند.

ارائه این تسهیلات موجبات رنجش عده ای از اعضای غیرمسلمانان شورا را فراهم کرده، تا حدی که استفان ایتان رئیس گروه لیبرال دموکرات اظهار داشت این اقدامات ممکن است به پیروان سایر ادیان اهانت تلقی شود. در مقابل این اظهارات شورا از تصمیم خود دفاع و اعلام کرد: منطقی نیست از مسلمانی که در ماه رمضان روزه دار است انتظار داشته باشیم در یک جلسه رسمی یا سایر جلسات شرکت کند و برای زمان افطار و اقامه نماز مجبور باشد به خانه مراجعه کرده و پس از آن بار دیگر به اداره بازگردد.

یکی از سخنگویان این شورا هدف از ارائه این تسهیلات را نشان دادن احترام نسبت به همکاران مسلمان عنوان کرد و گفت از همه خواسته شده این نزاکت را نسبت به حساسیتهایی که درباره خوردن و آشامیدن وجود دارد رعایت کنند.



استفاده از مکمل غذایی طی ماه رمضان در ترکیه بحث‌برانگیز شد

مسئله پیگری رژیم کورکننده اشتها در ماه مبارک رمضان که از سوی مسلمانان ترکیه مورد توجه قرار گرفته، موجبات اختلاف‌نظر میان علمای ترک و سعودی را فراهم کرده است.

شیخ عبد الوهاب بن ناصرالتیرایرایی استاد سابق دانشگاه اسلامی محمد بن سعود در ریاض اظهار داشت: اگر این غذاهای مکمل رژیمی به عنوان عامل تقویت جسم خورده شود، استفاده از آن ممنوع خواهد شد. روزه داری اراده انسان را تقویت کرده و مسلمانان را برای مقابله با چالشهای زندگی آماده می کند. روزه داری همچنین به ما توانایی کنترل امیال خود را داده و فرصتی برای آزمودن صبر فردی تلقی می شود.این مکملهای رژیمی باید از نظر پزشکی مورد آزمایش قرار گیرند تا مشخص شود که آیا آنها را می توان تقویت کننده درنظر گرفت یا خیر.

براساس مطالبی که در پایگاه اینترنتی این مکملهای غذایی درج شده محتویات آن به منظور کاهش وزن بدن از طریق پوست جذب سیستم بدنی می شوند. این محصولات اشتها را کنترل کرده، متابولیسم را تنظیم، سیستم ماهیچه ای را تقویت ، سم زدایی کرده ، خستگی را کاهش داده و میزان حفظ آب بدن را تقلیل می دهد.

التیرایرایی گفت: زمانی که یک مسلمان روزه می گیرد باید آنچه را که مردم فقیر به واقع حس می کنند را احساس کند که این امر در نهایت آنها را به کمک مستمندان ترغیب خواهد کرد؛ اما علمای ترک اظهار داشتند که استفاده از این رژیمهای غذایی در ماه مبارک رمضان بلامانع است.

براساس گزارش خبرگزاری آناتولی به کرات از طریق خط راهنمای تلفنی سازمان امور دینی ترکیه پرسیده شده که آیا این رژیمهای مکمل برای روزه داری مناسب است و آیا استفاده از این این مکملها از نظر شرعی مانعی ندارد.

محمد باریس مفتی ترکیه اظهار داشت نگرانی برای استفاده از این مکملها وجود ندارد. روزه داری راهی برای تأدیب نفس است، آنهایی که از این مکملها استفاده می کنند نیز به چنین نتایجی می رسند بنابراین علتی برای اعتراض به آن وجود ندارد.



درخواست سازمان ملل برای کمک کشورهای اسلامی به گرسنگان سومالی

درحالی که کمتر از چند روز به آغاز ماه ضیافت الهی برای میلیونها مسلمان سراسر جهان باقی مانده است، سازمان ملل متحد از کشورهای اسلامی خواست به تأمین غذای هزاران گرسنه سومالی کمک کنند.

عبدالعزیز اروبکان نماینده فعالیتهای انسان دوستانه سازمان ملل متحد اظهار داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان می خواهیم کشورهای اسلامی را در فهرست سازمانهای فعالیتهای انسان دوستانه و سازمانهای بین المللی غیردولتی ببینیم که برای کمک به سومانی گام برداشته اند. من از جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی منطقه و سراسر جهان درخواست می کنم برای برطرف کردن نیازهای اولیه و تأمین غذای مردم سومالی لحظه ای درنگ نکنند.

جنگ در جریان و فقدان مواد غذایی قحطی و تورم شدید را طولانی کرده و بسیاری از مردم سومالی را بدون غذا رها کرده است. براساس تحقیق واحد تحلیل امنیت غذایی تعداد سومالیایی هایی که به کمک نیاز دارند از ژانویه تاکنون از مرز 77 درصد نیز عبور کرده و بیش از 2/3 میلیون نفر رسید که این میزان بیشتر از یک سوم جمعیت مردم را تشکیل می دهد. بسیاری از انسان دوستانی که پیش از این ضیافتهای افطاری فراهم می کردند به این منطقه جنگ زده شتافته اند. سازمان ملل همچنین هشدار داده است که اقدامات خیرخواهانه در منطقه جنگ زده شاخ آفریقا به نحو بسیار نامطلوبی با کمبود بودجه همراه است.

مارک باودن رئیس سازمان امدادهای انسان دوستانه برای سومالی در سازمان ملل متحد گفت: ما درباره عملیاتی صحبت می کنیم که به پول نیاز دارد، چرا که این اقدامات به شدت با کمبود بودجه رو به رو شده است.

سازمان ملل متحد درخواست 700 میلیون دلار برای تأمین بودجه پروژه های مختلف در سومالی را مطرح کرده است، اما گویی این درخواستها را کسی نشنیده و سازمان ملل توانست تنها 3 میلیون دلار آن را فراهم کند.



بزرگترین گردهمایی مسلمانان شمال امریکا گشایش یافت

دهها هزار مسلمان از سراسر ایالات متحده و کانادا طی روزهای جمعه تا دوشنبه (8 تا 11 شهریورماه) در شهر کلمبوس اوهایو گردهم جمع شده و به بحث و بررسی درباره موضوعاتی چون: معنویت، خدمات اجتماعی، توسعه اقتصادی و خانواده می‌پردازند.

گردهمایی امسال این انجمن اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین گروههای اسلام منطقه با عنوان " رمضان... زمانی برای تغییر" برگزار می‌شود که انتظار می‌رود 40 هزار مسلمان در آن شرکت کنند.

مردان، زنان و کودکان مسلمان قرار است طی چهار روز در جلسات تعاملی درباره موضوعاتی چون: هویت اسلامی در امریکا و چگونگی ایجاد تحول در آمریکا توسط سازمانهای اسلامی شرکت کنند. در این گردهمایی افرادی چون: جمال بداوی، حمزه یوسف، زید شاکر و سناتور کیث الیسون ، دکتر جان اسپازیتو و یعقوب میرزا سخنرانی خواهند کرد. در بخش حاشیه‌ای این همایش 500 غرفه به عنوان بازار اسلامی، نمایشگاه هنر اسلامی، جشنواره فیلم و مسابقه قرائت قرآن برگزار خواهد شد.

دکتر رابرت دیکسون کرین از علمای برجسته مسلمان و نخستین سفیر مسلمان امریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان اظهار داشت که موضوعی که برای این همایش انتخاب شده ضرورت تغییر در تفکر مسلمانان را برای اشاره به موضوعات معاصر مورد تأکید قرار می‌دهد.

بزرگترین مسجد آلمان تا سال 2010 ساخته می‌شود

شورای شهر کلن به رغم مخالفت شدید از سوی گروه‌های راست‌گرا با ساخت بزرگترین مسجد آلمان موافقت کرد.

اتحادیه اسلامی امور دینی طی بیانیه ای اعلام کرد: این ساختمان را برای تمام مردم کلن می سازیم که تنها به مسلمانان تعلق ندارد.

شورای شهر کلن روز پنجشنبه 7 شهریورماه اجازه ساخت این مسجد را در منطقه "ارن فلد" کلن صادر کرد. احزاب چپ گرا، میانه رو و شهردار کلن با ساخت این مسجد موافق بوده درحالی که احزاب دموکرات مسیحی و گروه راست گرای "پرو کلن" علیه ساخت این مسجد رأی داده اند.

طرح های ساخت این مسجد یک سال است که مورد بحث و مخالفت شورای شهر کلن قرار دارد. مسئله اصلی این مخالفتها طول مناره بزرگترین مسجد آلمان بود که به دنبال توافقهای انجام شده قرار شد این مناره ها کوتاه تر از طرحهای اولیه ساخته شده و طنین اذان از بلندای مناره ها پخش نشود.

این مسجد که ظرفیت پذیرش 4 هزار نماز‌گزار را دارد با گنبدی 37 متری ، دو مناره 55 متری و دیوارهای شیشه ای ساخته می شود. ساخت این مسجد بین 15 تا 20 میلیارد یورو هزینه در برخواهد داشت که از سوی خیرین خصوصی تأمین و تاسال 2010 تکمیل خواهد شد.

جوزف وایرجس عضور شورای شهر منطقه "ارن فلد" و از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با اشپیگل آنلاین اظهار داشت: فکر می کنم این مسجد جدید با چنین شاهکار معماری می تواند پس از کلیسای جامع کلن یکی از نقاط توریستی این شهر باشد.

راستگرایان ایتالیایی در تلاش برای جلوگیری از ساخت مسجد

یک حزب راستگرای ایتالیایی درنظر دارد لایحه‌ای به پارلمان ارائه دهد تا به واسطه آن از ساخت مساجد در این کشور اروپای جنوبی جلوگیری کند .

حزب لیگ شمالی ایتالیا هفته آینده لایحه ای به پارلمان ارائه می کند که ساخت مساجد در ایتالیا را مستلزم تصویب منطقه ای و رفراندوم محلی خواهد دانست.

این لایحه همچنین اعلام می کند مساجد باید بدون مناره ساخته شده و متصدیان مساجد برای پخش طنین اذان از بلندگو استفاده نکنند. این درخواست که مساجد دست کم باید یک کیلومتر از هر کلیسایی دور بوده و تمام خطبه ها باید به زبان ایتالیایی ارائه شوند نیز بخشی از لایجه مذکور خواهد بود.

لیگ شمالی دارای چهار وزیر در دولت برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا است که در آن میان می توان به وزیر کشور اشاره کرد. این اقدام مورد حمایت حزب کوچک اما افراط گرای کاتویک یو دی سی واقع شده اما تاکنون حزب "فورزا ایتالیا" به عنوان حزب برلوسکونی و بخشی از ائتلاف حاکم بر ایتالیا حمایت بی درنگ خود را نشان نداده است.

مسلمانان پیش از ارائه این لایحه نیز، دوران سختی را در راه ساخت مسجد می گذراندند. لیگ شمالی نیز پیش از این متهم به نژاد پرستی بوده و بسیاری از منتقدین آن را با حزب ملی بریتانیا مقایسه می کنند.



محرومیت مسلمانان میلان از استادیوم ورزشی برای اقامه نماز جماعت

مسلمانان شهر میلان در شمال ایتالیا تنها یک ماه فرصت دارند تا به جای استادیوم ورزشی محل جدیدی برای اقامه نماز جماعت روزهای جمعه پیدا کنند.

احمد از ساکنان شهر میلان و یکی از فعالان مسلمان این کشور در این رابطه اظهار داشت: ما تنها تا پایان ماه سپتامبر می توانیم از استادیوم ورزشی برای اقامه نماز ظهر روز جمعه استفاده کنیم و پس از آن باید به دنبال محل دیگری باشیم.

این وضعیت پیچیده برای مسلمانان میلان از بیش از یک ماه پیش آغاز شد، زمانی که شهرداری به مرکز فرهنگی اسلامی میلان که دستور داد مسجد خود را به خارج از شهر منتقل کند. این مسجد پیشتر از یک پارکینگ به مسجد تبدیل شده و طی بیست سال گذشته ظرفیت پذیرش 4 هزار مسلمان را داشت.

این تصمیم به دنبال شکایت ساکنانی شکل گرفت که اظهار داشتند نماز جمعه مسلمانان به اختلال عمومی و افزایش بار ترافیک منتهی می شود. از آن زمان تاکنون مسلمانان برای اقامه نمازجمعه از استادیوم شهر استفاده کرده اند که هر هفته چهار پنجم از اجاره آن را شهرداری پرداخته کرده است. این درحالی است که شهرداری اعلام کرده که استادیوم برای اقامه نماز جمعه تنها چهار هفته دیگر قابل استفاده است و از این پس هر فرد باید برای ورود به استادیوم مبلغی پرداخت کند.

به دنبال اعلام مقامات شهری میلان مسلمانان اظهار داشته اند که یافتن محل دیگری برای اقامه نماز کار ساده ای نیست و اگر آنها بخواهند ارزان ترین محل را در شهر برای اقامه نماز در اختیار داشته باشند باید مبلغ قابل توجهی برای آن باید پرداخت کنند.

مخالفت دولت سوئیس با طرح جلوگیری از ساخت مناره مساجد

دولت سوئیس روز چهارشنبه 27 آگوست (6 شهریور) اعلام کرد با طرح ستادهای جناح راستی حزب مردم سوئیس که خواستار ممنوعیت ساخت مناره در این کشور اروپای مرکزی بوده، مخالف است.

دولت سوئیس با غیرقانونی خواندن و تبعیض آمیز توصیف کردن رفراندوم علیه ساخت مناره طی بیانیه ای اعلام کرد: این ابتکار عمل علیه ساخت مناره مساجد، حقوق بشر و ارزشهای ذاتی قانون اساسی فدرال سوئیس را نقض می کند. حزب راستگرای مردم سوئیس که مجری این ستاد است تاکنون 113540 امضا جمع کرده تا مردم سراسر کشور را به رأی دادن درباره ممنوعیت ساخت مناره وادار کند.

براساس قوانین سوئیس، یک حوزه انتخابی می تواند در صورت جمع کردن 100 امضا در طول 19 ماه از افراد شایسته رأی دادن، دیدگاه خاص خود را به رأی بگذارد. طرح مخالفت با ساخت مناره باید پیش از آنکه به رأی گیری عمومی گذاشته شود توسط پارلمان بررسی شود، فرآیندی که می تواند چندین سال به طول انجامد.

دولت پیشنهاد کرده پارلمان تا زمانی که این طرح قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اروپا را نقض می کند با این طرح مخالفت کند. دولت سوئیس همچنین نسبت به تبعات منفی تصویب این ممنوعیت هشدار داد و گفت: این طرح ابزار مناسبی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت گروه های افراط گرا نیست.

حزب مردم سوئیس که براساس ادعای خود برای حمایت از ارزشهای مسیحی تلاش می کند مدعی شده مناره ها نمادی از قدرت بوده و ممکن است قانون و نظم سوئیس را تهدید کنند.

درحال حاضر دو مسجد با مناره در این کشور اروپای مرکزی وجود دارد که در ژنو و زوریخ مستقر هستند، اما طنین اذان مسلمانان از این مناره ها به گوش نمی رسد. اعضای کابینه سوئیس همچنین اعتقاد دارند که این ممنوعیت می تواند به جایگاه سوئیس در سراسر جهان لطمه وارد کند و منافع اقتصادی سوئیس را دچار آسیب کند.

مسلمانان کشورهای اسلامی روند جهانی‌شدن را مثبت ارزیابی می‌کنند

به رغم باور عمومی غربیها درباره دیدگاه مسلمانان نسبت به جهانی‌شدن، یک نظر سنجی جدید در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که مسلمانان این روند را مثبت تلقی می‌کنند.

این نظر سنجی از سوی سازمان ورد پابلیک آپینین در شش کشور مصر، ترکیه، آذربایجان، ایران، اندونزی و فلسطین و همچنین نیجریه انجام شده است. در این نظرسنجی درباره جهانی شدن به‌ویژه افزایش ارتباط اقتصاد با سایر کشورهای جهان پرسشهایی مطرح شده است که اکثریت شش کشور از هفت کشوری که در نظر سنجی پاسخگو بوده اظهار داشتند که این امر را برای کشورشان عمدتاً مثبت می‌پندارند.

تأیید روند جهانی شدن درمیان مسلمانان نیجریه و مصر با 79 و 78 درصد در بیشترین میزان خود قرار داشت و ترکیه تنها کشوری بوده که حمایت مردم آن به اکثریت نرسیده به طوری که 39 درصد آن را خوب و 28 درصد آن را بد تلقی کرده‌اند. به طور میانگین می توان گفت که 63 درصد از مسلمانان این کشور جهانی شدن را برای کشور خود خوب می‌دانند و تنها 25 درصد فکر می‌کنند که جهانی شدن اساساً بد است.

"استیون کول" مدیر سازمان "ورلد پابلیک آپینین" در این رابطه گفت: این نتایج با باور عمومی که مردم در کشورهای اسلامی نسبت به چشم انداز ادغام در اقتصاد جهانی بدبین و متخاصم بوده کاملاً منافات دارد. این نظرسنجی که از 5216 نفر انجام شده به صورت یک پروژه جمعی با مشارکت مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا و هدایت مؤسسه برنامه سیاست بین المللی دانشگاه مریلند صورت پذیرفته است.

اکثر مردم این کشورهای اسلامی رویکردهای مثبتی نسبت به تجارت جهانی دارند. اکثریت در پنج یا شش کشور تجارت جهانی را برای شرکتهای کشورهای خود خوب می‌دانند و اکثریت مردم کشورهای اسلامی این نوع از تجارت را برای مشتریان نیز خوب ارزیابی کرده اند.



موزه‌ای در ونیز از زن مسلمان محجبه عذرخواهی کرد

یکی از موزه‌های با اعتبار شهر تاریخی ونیز در ایتالیا از زن مسلمان محجبه که براساس برخی سنتهای اسلامی نقاب برچهره داشت برای اجبار در ترک ساختمان موزه عذرخواهی کرد.

فیلیپو پدروکو مدیر موزه کا رتزونیکو اعلام کرد: من برای آنچه رخ داده کاملاً متأسفم، اگر وی بخواهد به موزه ما بازگردد ما از وی استقبال گرمی خواهیم کرد.

رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که یک زن توریست همراه همسر و فرزندش که از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عبور بدون هیچ مشکلی از موانع امنیتی از ورودی ساختمان، زمانی که به طبقه دوم رسید نگهبان به وی گفته که درصورت عدم برداشتن نقاب خود باید ساختمان را ترک کند و این زن محجبه از برداشتن حجاب صورت خود امتناع و موزه را ترک کرده است.

گدروکو گفت: این تصمیم به تنهایی از سوی مأمور امنیتی اتخاذ شده و یک اشتباه جدی بوده است چرا که این زن پیشتر از موانع امنیتی عبور کرده بود و تنها وظیفه مأمور تأمین امنیتی آثار هنری اتاقی بود که برای وی مشخص شده است.

این واقعه به یک مناقشه بزرگ با سیاستمداران راستگرا تبدیل شد. به طوری که معاون شهر تریویسو در شمال ونیز پیشنهاد کرد از این مأمور امنیتی تقدیر به عمل آید و سناتور رابرت کاستلی عضو لیگ شمالی ایتالیا نیز از وزیر دادگستری خواست اطمینان حاصل کند که این مأمور موزه به هیچ عنوان برای انجام وظیفه خود تأدیب نشود.

ایتالیا با داشتن 2/1 میلیون نفر مسلمان قانونی به قدمت چند دهه داشته که بر طیق آن پوشاندن صورت در اماکن عمومی ممنوع شده است.