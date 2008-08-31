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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

عملیات مبارزه با انگل "لورانتوس" در سطح جنگلهای ایلام اجرا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام از اجرا شدن عملیات مبارزه با انگل "لورانتوس" در سطح جنگلهای این استان خبر داد.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: به مظور پاکسازی عرصه جنگلهای بلوط استان ایلام از گیاه نیمه انگلی "لورانتوس" عملیات مبازره در استان ایلام اجرا شده است.

وی بیان داشت: در این عملیات هشت هزار هکتار از جنگلهای آلوده شده از جمله جنگلهای ایلام، ایوان، شیروان چرداول، مهران و دره شهر پاکسازی شد.

این مسئول با اشاره یه اینکه این طرح با استفاده ار اعتبارات عمارنی و با اعتبار 250 میلیون ریال به اجرا درآمده است، خاطر نشان کرد: آفت لورانتوس یکی عوامل تخریب جنگلهای استان ایلام به شمار می رود و به دلیل خشکسالی در سال جاری تشدید شده است.

بازدار یادآور شد: هم اکنون بیش از 90 درصد از درختان جنگلهای استان ایلام از نوع بلوط هستند و حدود 641 هزار هکتار جنگل در استان ایلام وجود دارد.

کد مطلب 741429

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