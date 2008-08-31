عملیات مبارزه با انگل "لورانتوس" در سطح جنگلهای ایلام اجرا شد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: به مظور پاکسازی عرصه جنگلهای بلوط استان ایلام از گیاه نیمه انگلی "لورانتوس" عملیات مبازره در استان ایلام اجرا شده است.

وی بیان داشت: در این عملیات هشت هزار هکتار از جنگلهای آلوده شده از جمله جنگلهای ایلام، ایوان، شیروان چرداول، مهران و دره شهر پاکسازی شد.

این مسئول با اشاره یه اینکه این طرح با استفاده ار اعتبارات عمارنی و با اعتبار 250 میلیون ریال به اجرا درآمده است، خاطر نشان کرد: آفت لورانتوس یکی عوامل تخریب جنگلهای استان ایلام به شمار می رود و به دلیل خشکسالی در سال جاری تشدید شده است.

بازدار یادآور شد: هم اکنون بیش از 90 درصد از درختان جنگلهای استان ایلام از نوع بلوط هستند و حدود 641 هزار هکتار جنگل در استان ایلام وجود دارد.