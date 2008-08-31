زیرساختهای اجرای طرح آمایش صنعت و معدن در گلستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی محمود زاده روز یکشنبه در جمع مسئولان صنایع و معادن گنبد کاووس افزود: تصویب آیین نامه بنگاههای اقتصادی کوچک، تاسیس و توسعه شهرکهای صنعتی، لغو مصوبه استقرار صنایع در استانهای شمالی ازجمله اقدامات برای توسعه صنعت در این استان است.

وی اظهار داشت: تامین زیرساختها، جذب سرمایه گذار و کاهش نرخ بیکاری در توسعه صنعتی و معدنی استان نقش مطلوب ایفا کرده است.

وی تصریح کرد: استانداری به عنوان مسئول ارشد استان، صدای صنعتگران را به گوش دیگر مسئولان کشور می رساند و انتظار می رود بخشهای مرتبط نظیر سازمان صنایع معادن و خانه صنعت و معدن با شتابی بیشتر حرکت کنند.

منصور قلیچلی، رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان نیز گفت: با توجه به اینکه 30 درصد کارخانجات صنعتی استان در شرق این گلستان مستقر است، راه اندازی اداره صنایع و معادن در این منطقه مفید است.

وی افزود: برای تسهیل در امور ارباب رجوع و صنعتگران در کنار اداره صنایع و معادن، تشکیل مجموعه صنعتی و معدنی در شهرستان گنبد ضروری است.

حدود 800 واحد صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.

