گردنه بید سرخ در کرمانشاه به دوربین های مدار بسته مجهز می شود

محمدرضا بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تجهیز این گردنه به دوربین های مدار بسته با هدف پیشگیری از انسداد راهها، کنترل و نظارت دقیق و حضور فوری و به موقع نیروهای امداد و نجات در حین وقوع تصادفات جاده ای و همچنین اطلاع رسانی در خصوص وضعیت ترافیک محورهای مواصلاتی استان انجام می گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه نزدیک به 90 درصد از حمل و نقل کشور به صورت جاده ای است، ارائه خدمات و ایمن سازی راهها جزو ضروریات است و باید در جهت تقویت این بخش تلاش کنیم.

بنی عامریان با بیان اینکه تلفات تصادفات جاده ای در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته 32 درصد کاهش داشته است، گفت: افزایش کنترل و نظارت جاده ای، افزایش دوربین های کنترل سرعت، افزایش پایگاههای امداد و نجات جاده ای، تاسیس مراکز امداد خودرو، آموزش ایمنی رانندگان و متصدیان امر حمل و نقل عمومی، آموزش ایمن سازی دانش آموزان مدارس حاشیه جاده ها، ایمن سازی جاده ها و بالا رفتن فرهنگ رانندگی از جمله علل کاهش تلفات تصادفات جاده ای در استان است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ایمن سازی جاده ها و رفع نقاط حادثه خیز از برنامه های اصلی این اداره در سال جاری است.