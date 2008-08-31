فوریت طرح توزیع اعتبارات عمرانی ملی به صورت استانی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه به بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه پرداختند و با دو فوریت آن موافقت نکردند.

نمایندگان با 90 رای موافق، 90 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و با 126 رای موافق، 52 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دو تبصره به ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه الحاق می شود که بر اساس آن مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور با رعایت درصد سهم و به تفکیک هر یک از استانها در قالب لوایح بودجه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استانها قرار می گیرد تا برابر ضوابط موجود تصمیم گیری و اقدام شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سهم اعتبارات طرح های ملی در دست اجرا و یا جدید، به نسبت از سهم استانهای مربوطه کسر، به همراه عناوین طرح ها و همچنین سهم اعتبارات حوادث غیر مترقبه مشخص و در قالب لوایح بودجه پیشنهادی دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی در اختیار دستگاه های اجرایی ملی ذیربط قرار می گیرد تا برابر ضوابط موجود اقدام شود.

طراحان این طرح را در جهت ایجاد شفافیت توزیع اعتبارات تاثیر گذاری در اولویت گذاری استانی و جلوگیری از رواج پدیده ناخوشایند چانه زنی و اتلاف وقت و غافل نشدن عوامل ستادی کشور از وظایف اصلی خود و درگیر نشدن با کارهای اجرایی تقدیم مجلس کردند.