به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 20 قسمت 50 دقیقه‌ای به تهیه‌‌کنندگی سعید عباسی با فیلمنامه شعله شریعتی، علیرضا حسینی و حمیدرضا لبافی تهیه شده و فردوس کاویانی، زهره حمیدی، سیاوش مفیدی، شهرزاد عبدالمجید، نفسیه زارع، کاوه آهنگر و بهراد خرازی در آن بازی می‌کنند. علیرضا فرحجود کارگردان تلویزیونی و محمد خسروی مدیر تصویربرداری پروژه هستند.

ـ جنگ "این شب‌ها" در ایام رمضان هر روز ساعت 23 بعد از پخش مجموعه تلویزیونی "روز حسرت" به مدت 80 دقیقه زنده روی آنتن می‌رود. این جنگ شامل گفتگو با چهره‌ها، مباحث کارشناسی، مسابقه تلفنی و ... است.

اجرای "این شب‌ها" را علی درستکار، کورش علیانی و علیرضا قوامی بر عهده دارند و محور اصلی برنامه آسیب‌شناسی سبک زندگی دینی است. محمد شکیبانیا و محمد مختاری تهیه‌کنندگان این پروژه هستند.