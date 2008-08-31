طرح تغییر ساعت رسمی کشور از اول ماه رمضان به جای اول مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوع تغییر ساعت رسمی کشور با نظر مراجع تقلید و مجلس اشاره کرد واظهار داشت: برای اینکه روزه داران با مشکل مواجه نشوند طرحی از سوی نمایندگان تهیه شده که بر اساس آن تغییر ساعت رسمی کشور به جای اول مهر از اول ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور از اول ماه مبارک رمضان را ارائه کرده و دولت نیز با این موضوع کاملا موافق است.

معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرده که بر این اساس از عناوین دکتر و مهندس دیگر برای مسئولان استفاده نشود، گفت : بنده نه چنین بخشنامه ای را دیده ام و نه تا کنون چنین موضوعی به ما ابلاغ شده است.

رحیمی در پاسخ به سخنان اخیر الیاس نادران نماینده تهران که در مجلس گفته بود باید موضوع مدرک معاون حقوقی رئیس جمهور نیز مورد بحث قرار گیرد افزود : قبلا هم به این سئوال پاسخ داده بودم حاضرم در محکمه و در حضور قاضی آنچه آنان دارند مطرح شود و مدارک ما هم ارائه شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی که درباره موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور مطرح شد گفت: این موضوع به طور کامل در اختیار وزیر علوم قرار گرفت که زاهدی به زودی در این باره اظهار نظر خواهد کرد.

وی همچنین درباره دستور اخیر رئیس جمهور برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران اشاره کرد و گفت: دستوری که اخیرا از سوی دکتر احمدی نژاد صادر شده هیچ ربطی به مدرک تحصیلی آقای کردان ندارد این موضوع یک تصفیه کلی در بحث مدارک تحصیلی ایجاد خواهد کرد که در نهایت نظام اداری ما از آن بهره مند خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان وقتی در مقابل اصرار خبرنگاران درباره این موضوع قرار گرفت که آیا در صورت جعلی بودن مدارک تحصیلی مسئولان پست آن فرد از سوی رئیس جمهور گرفته خواهد شد یا خیر خاطرنشان کرد: تا کنون صحبتی در این باره از رئیس جمهور نشنیده ام اما مطمئنا در صورت مطرح کردن این موضوع با آقای احمدی نژاد وی بر این نکته تاکید خواهد کرد که در صورت احراز چنین موضوعی برابر مقررات با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به دستور اخیر آیت الله هاشمی شاهرودی برای رفع توقیف سایت الف گفت : شکایت علیه سایت الف تنها مربوط به موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان نبود بلکه موضوعات دیگری در میان بود که باید آنها را از آقای مرتضوی پرسید.

رحیمی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وی پیش از این هدفمند کردن یارانه ها را گرفتن از افراد غنی و دادن به افراد ضعیف دانسته بود اظهار داشت : بنده چنین موضوعی را به عنوان هدف اجرای طرح تحول اقتصادی عنوان نکرده ام بلکه گفته بودم دهک دهم 15 برابر دهک اول هزینه می کند.