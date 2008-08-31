187هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های زود بازده پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر آمار عملکرد اجرای آیین نامه بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین در سطح کشور که اخیرا از سوی وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده حاکی از معرفی بیش از یک میلیون و 105 هزار طرح از شش بخش اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، خوداشتغالی، گردشگری و سرمایه در گردش است که از سال 84 تاکنون به بانکها معرفی شده اند.

تا پایان سال 85 بیش از 687 هزار طرح در قالب بنگاه های کوچک زود بازده به بانکهای جهت دریافت تسهیلات معرفی شده که این رقم برای دوره 86 تا آخر مرداد 87 به حدود 41 هزار طرح رسیده است.

در همین خصوص اشتغال جدید پیش بینی شده از طرحهای معرفی شده به بانکها از ابتدا تاکنون بیش از 3 میلیون شغل است که حدود 2 میلیون آن مربوط به طرحهای تا پایان 85 و بیش از یک میلیون شغل نیز مربوط به ابتدای سال 86 تا پایان مرداد ماه سال جاری بود.

تاکنون از کل طرحهای معرفی شده به بانکها 901 هزار طرح مورد بررسی قرار گرفته که 485 هزار آن تا پایان سال 86 و 415 هزار دیگر از ابتدای سال 86 تا پایان مرداد ماه سال جاری است.

درهمین راستا بانکها تاکنون 752 هزار طرح را تایید کرده اند که 416 هزار مورد آن عملکرد سالهای 84 تا آخر 85 و 335 هزار مورد دیگر عملکرد ابتدای سال 86 تا آخر مرداد ماه سال 87 است.

بانکها در ارتباط با طرحهای معرفی شده نیز 142 هزار طرح را رد کرده اند که 69 هزار آن در سالهای 84 تا آخر 85 و 72 هزار مورد دیگر از ابتدای 86 تا آخر مرداد سال جاری است.

اشتغال جدید طرحهای تایید شده در بانکها طبق آخرین آمار وزارت کار و امور اجتماعی بیش از یک میلیون و 806 هزار شغل است که در همین ارتباط تسهیلات مصوب طرحهای تایید شده در بانکها نیز به بیش از277 هزار و 864 میلیارد ریال رسید.

از طرحهای رد شده توسط سیستم بانکی 473 هزار شغل پیش بینی شده بود که درهمین زمینه تعداد طرحهای انعقاد قرارداد شده توسط بانکها تاکنون 605 هزار طرح شده است که 277 هزار طرح از سال 84 تا 85 و 327 هزار طرح از ابتدای 86 تا پایان مرداد ماه سال 83 به قرار داد رسید.

تعداد اشتغال در طرحهای قرار داد منعقد شده با بانکها تاکنون بیش از یک میلیون و 471 هزار شغل است که 664 هزار تا آخر 85 و 807 هزار تا آخر مردادماه سال جاری ایجاد شد.

تاکنون بیش از 187 هزار میلیارد ریال به متقاضیان طرحهای زود بازده توسط بانکها تسهیلات پرداخت شده که بیش از 80 هزار میلیارد ریال تا آخر 85 و 107 هزار میلیارد ریال نیز عملکرد ابتدای 86 تا پایان مرداد ماه سال جاری است.

طبق آخرین آمار تاکنون بیش از 465 هزار طرح در قالب بنگاه های زودبازده به بهره برداری رسیده که 165 هزار آن تا آخر سال 85 و 299 هزار دیگر از 86 تا آخر مرداد ماه 87 به بهره برداری منجر شد.

نسبت تسهیلات پیش بینی شده در طرحهای معرفی شده به کل تسهیلات در بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن 79 درصد خدمات 27 درصد و گردشگری کمتر از 3 درصد است.

در همین خصوص نسبت اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده در بخش کشاورزی 71/19 درصد، صنعت و معدن 75/47 درصد، خدمات 98/61 درصد و گردشگری 74/49 درصد است.

کل سهم تسهیلات 30 استان کشور در سه سال 84 تا 86 بیش از 376هزار میلیارد ریال بوده که استان خوزستان با بیش از 37 هزار میلیارد ریال از بیشترین تسهیلات استفاده نموده و استان سمنان و خراسان شمالی با کمتر از 5 هزار میلیارد ریال از کمترین تسهیلات درقالب بنگاه های زود بازده استفاده کرده اند.