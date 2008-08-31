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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

گشایش نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: ششمین نمایشگاه دائمی تخصصی ماشین آلات و نهاده های کشاورزی غرب کشور در همدان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نمایشگاه ادوات زراعی، دامی، شیلات، کودهای شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی در فضایی به وسعت هفت هزار متر مربع دایر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه 35 غرفه دستاوردهای کشاورزی را به نمایش در آورده است، اظهار داشت: این نمایشگاه به منظور حضور تولیدکنندگان فعال کشور در زمینه های کشاورزی و آشنایی کشاورزان و صنعت گران با آخرین پیشرفتهای روز و امکان برخورداری کشاورزان از نهادهای کشاورزی دنیا برگزار شده است.

حسین رجبیان با بیان اینکه برپایی نمایشگاه دائمی تخصصی ماشن آلات و نهادهای کشاورزی استان می توانند در توسعه کشاورزی و بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزی بسیار موثر باشد، افزود: در این نمایشگاه خدمات فنی مهندسی برای کشاورزان ارائه شده است.

رجبیان تصریح کرد: در حال حاضر چهار میلیون بهره بردار و کشاورز در کشور فعالیت دارند و 4/5 درصد از تولیدات کشاورزی کشور مربوط به استان همدان است.

کد مطلب 741465

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