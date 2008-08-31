حسین صابرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: بر اساس این طرح باید مدرک علمی اعضای هیئت مدیره حداقل دیپلم و مدیرعامل حداقل کارشناسی باشد.

وی همچنین از افتتاح بازارچه تعاونی نیشابور خبر داد و گفت: هم زمان با هفته تعاون بازارچه تعاونی شهرستان نیشابور با اعتبار 150 میلیون تومان از محل سرمایه اعضای اتحادیه شرکت های تعاونی نیشابور به بهره برداری رسید.

صابرانی خاطرنشان کرد: این بازارچه، تولیدات شرکتهای تعاونی عضو را به طور مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

وی افزود: در این بازارچه خوار و بار، میوه و تره بار، فرآورده های گوشتی و لبنی، کالای بهداشتی و ... در 13 غرفه به فروش می رسد.