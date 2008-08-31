معلمان هرمزگانی در برابر اداره کل تعاون هرمزگان تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تعداد فرهنگینان تجمع کننده که به بیش از 150 تن می رسید در اعتراض به آنچه بی برنامگی و کلاهبرداری رؤسای تعاونی مسکن فرهنگیان شمرده می شود در مقابل اداره کل تعاون هرمزگان تجمع کردند.

بنابر اعلام فرهنگیان حاضر در این تجمع، تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان بندرعباس با هدف ساماندهی وضعیت مسکن فرهنگیان تشکیل و اعضای هیت مدیره آن با نظارت آموزش و پرورش پس از تعیین به اداره کل تعاون استان هرمزگان به منظور پیگیری امور معرفی شدند.

مدیر عامل تعاونی مسکن فرهنگیان چندی پیش پس یک کلاهبرداری متواری شده است و فرد و مرجعی پاسخگوی فرهنگیان زیان دیده که هر یک از آنها مبالغی از دو تا هشت میلیون تومان را به تعاونی سپرده اند نیست.

خلیل عمرانی مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان صبح امروز با حضور در جمع فرهنگیان معترض برخی مدیریتهای غیراصولی گذشته را نتیجه وقوع چنین رخدادی عنوان و قول مساعد داد تا از تمامی ظرفیتها جهت بازگشت سرمایه فرهنگیان بهره گیری کند.

این تجمع که در ساعات پایانی به تعداد افراد آن نیز افزوده شده بود حوالی ساعت 11 صبح به پایان رسید.