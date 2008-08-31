یادنامه خسرو شکیبایی در "ققنوس"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "ققنوس" با یادداشت‌هایی درباره روزهای پایانی جنگ آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به یادنامه زنده‌یاد خسرو شکیبایی.

اظهار نظر هنرمندان درباره مرحوم شکیبایی، افتخارها، نامزدی‌ها و جوایز وی، گزارشی درباره سقوط هواپیمای ایرباس، یادداشت‌هایی از ناصر باکیده و محمد آفریده و گپی با امید شریف‌موسوی کارگردان فیلم "دیروز هرگز فراموش نمی‌شود" در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.

به یاد شهدای فاجعه ایرباس و یادداشت‌هایی در این خصوص، گزارش تصویری وداع با زنده‌یاد شکیبایی، مروری بر شخصیت‌های زن در فیلم‌های سینمای دفاع مقدس ایران، خاطره‌ای از عملیات رمضان، مطلبی به بهانه روز مبارزه با سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و چند یادداشت به کار این شماره پایان می‌دهد.

سی‌امین شماره نشریه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس "ققنوس" ویژه تیر 87 به صاحب امتیازی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و مدیر مسئولی محمدرضا شرف‌الدین در 32 صفحه منتشر شده است.