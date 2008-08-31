تضعیف نهادهای مدنی در پاکستان از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر ، انستیتو بروکینگز در تحلیلی نوشت: طالبان در افغانستان هم اکنون احیا شده اند و تهدید ببشتری نسبت به هر زمان دیگری طی هفت سال گذشته برای نیروهای آمریکایی و ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) به شمار می روند.

" بروس ریدل" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: تلفات در این کشور در حال افزایش است و طالبان در حال انجام حملات رو به افزایشی هستند. " حامد کرزای" رئیس جمهورافغانستان " پرویز مشرف" رئیس جمهورسابق پاکستان و اسلام آباد را مقصر بحران در کشورش می داند.

در ادامه این مطلب آمده است: پاکستان قطب لجستیکی هم برای طالبان و هم برای ناتو است . طالبان عملیاتهای خود را از طریق پناهگاههای امن خود در پاکستان انجام می دهد و ناتو هم 80 درصد از منابع مورد نیاز خود را از بندر کراچی پاکستان دریافت می کند.

نویسنده افزوده است: این مسئله نشان دهنده معمای پیش روی آمریکا در پاکستان است که از دیرباز با آن روبرو بوده است. آمریکا به کمک پاکستان برای رسیدن به اهداف خود نیاز دارد، اما نفوذ کمی دارد و در مسائل مهم و کلیدی به این کشور مربوط می شود . البته آمریکا با تمایلات متناقض در رفتار پاکستان نیز روبروست.

بروکینگز افزوده است: روسای جمهور آمریکا همواره از ارتش حمایت کره اند و نهادهای مدنی در پاکستان و حکومت قانون را تضعیف کرده اند. روسای جمهور از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از مقامات نظامی پاکستان حمایت کرده اند و برای کمک به غیرنظامیان منتخب اقدام کمی انجام داده اند. " جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا مشرف را یک فرد ضروری در پاکستان توصیف کرد و میلیاردها دلار به عنوان کمک به این کشور فرستاده شد، اما نه مواضع القاعده ویران شد و نه طالبان شکست خورد.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: هنوز مشخص نیست که آیا کناره گیری مشرف اقدامی کافی بوده است یا خیر. " شری رحمان" وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که دولت نمی خواهد به دنبال انتقام باشد. برخی گفتند که باید به وی اجازه داده شود تا از کشور اخراج و بی اعتبار شود ، اما محاکمه نشود. اما برخی هم خواهند گفت که اگر ژنرالی که در نتیجه یک کودتا قدرت را به دست گرفت و مانع انتخابات شد مسئول شناخته نشود، پاکستان هرگز به طرف دموکراسی پایدار حرکت نخواهد کرد. این مسئله ای است که پاکستانیها باید تصمیم بگیرند نه آمریکاییها.

ریدل خاطر نشان کرده است: مسئله پیش روی آمریکا این است که آیا دولت غیر نظامی پاکستان هم اکنون توانایی ادامه راهبردی برای شکست گروههای تروریستی را دارد. خیلی روشن نیست که این دولت بتواند این کار را انجام دهد.

در پایان این مطلب آمده است: سوالی که مطرح می شود این است که آیا این آخرین تلاش پاکستان ( سومین تلاش طی 60 سال گذشته) در انتقال از حکومت نظامی به نوعی دموکراسی موثر موفق خواهد شد یا زمان این اقدام خیلی دیر شده است؟ آمریکاییها منافع مهمی در یک پاکستان شکست نخورده دارای سلاحهای هسته ای و پناهگاه القاعده دارند .