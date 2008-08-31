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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

مدیرراه و ترابری گیلان:

9 هزار و 582 کیلومتر راه در استان گیلان ساخته شده است

9 هزار و 582 کیلومتر راه در استان گیلان ساخته شده است

رشت - خبرگزاری مهر: ناصر صادقی شهرستانی گفت: تاکنون افزون بر 9 هزار و 582 کیلومتر راه اصلی، فرعی و راه روستایی در استان گیلان ساخته شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: از این میزان افزون بر یک هزار و 847کیلومتر راه اصلی و فرعی، 319 کیلومتر بزرگراه و 20 کیلومتر به صورت آزاده راه است.

وی همچنین با اعلام اینکه افزون بر هفت هزار و 734 کیلومترراه روستایی در گیلان وجود دارد، بیان داشت: تاکنون دو هزار و 969 کیلومتر زیر پوشش آسفالت قرار گرفته است.

صادقی بیان داشت: در هفته دولت امسال نیز 212 پروژه زیر بنایی بخش حمل و نقل بین شهری با هزینه ای بالغ بر 394 میلیارد و 226میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان اظهار داشت: از مجموع 212 پروژه زیر بنایی بخش حمل و نقل بین شهری 123 پروژه مربوط به آسفالت راههای اصلی و فرعی بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه 242 کیلومتر راه در پنج ماهه سال جاری آسفالت شده است، افزود: از این میزان حدود 138 کیلومتر راههای اصلی و فرعی و بقیه راههای روستایی است.

صادقی در ادامه از احداث 36 کیلومتر راه روستایی تا پایان سال جاری در استان گیلان خبر داد.

کد مطلب 741503

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