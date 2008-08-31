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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

سه هزار هکتار از اراضی دهلران به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: در سال زراعی جاری سه هزار هکتار از اراضی شهرستان دهلرن به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

قاسم میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تاکنون سه هزار و 865 هکتار از اراضی شهرستان دهلران به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است که حدود 200 هکتار آن از نوع سورگوم، ماشک و خلر است.

وی بیان داشت: پیش بینی شده است از این میزان سطح زیر کشت ذرت دانه ای در شهرستان دهلران، از هر هکتار شش تن ذرت دانه ای و در مجموع 23 هزار و 190 تن ذرت دانه ای در این شهرستان برداشت شود.

این مسئول با اشاره به اینکه از جمله مهمترین خدمات جهاد کشاورزی به کشاورزان توزیع هشت تن بذر اصلاح شده و یک هزار تن انواع کود شیمایی بوده است، خاطرنشان کرد: 170 هکتار از اراضی شهرستان دهلران نیز به کشت کنجد اختصاص یافته است و پیش بینی می شود از هر هکتار  700 کیلوگرم کنجد برداشت شود.

میرزایی یادآور شد: شهرستان دهلران دارای پتانسیلهای بسیار زیادی در زمینه کشاورزی است و این شهرستان قطب اصلی کشاورزی در استان ایلام است.

کد مطلب 741506

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