همایش کشوری جنگل نوردی در گلستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این همایش سه روزه بیش از 400 نفر از بانوان عضو سازمان جوانان جمعیت هلال احمر سراسر کشور شرکت داشتند.

فرهاد میقانی، کارشناس مسئول هلال احمر گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه مشارکت، تربیت و آموزش جوانان برای آماده سازی در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه را از جمله اهداف این همایش اعلام کرد.

وی افزود: در این همایش بانوان عضو سازمان جمعیت هلال احمر سراسر کشور در روز اول مسیر جنگل باران کوه و در روز دوم مسیر باباطاهر (جاده ناهارخوران) تا تپه نورالشهدا را پیمودند.

وی اظهار داشت: همچنین بانوان شرکت کننده در این همایش با حضور بر مزار شهدای گمنام مسیر جنگل النگ دره با آرمانهای مقدس این شهداء و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.

به گفته میقانی در مراسم اختتامیه این همایش کشوری جنگل نوردی شماری از مسئولان استانی و شهرستانی شرکت داشتند.

در این همایش که با برنامه ای متنوع فرهنگی و هنری همراه بود از برگزیدگان این دوره با اهداء ‌لوح و هدیه قدردانی شد.