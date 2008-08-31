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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

زیر ساختهای کشور برای اجرای طرح مالیات و ارزش افزوده مناسب نیست

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی زیر ساختهای کشور را برای اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده مناسب ندانست.

محسن شرکاء در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اجرای این قانون از اول مهرماه سال جاری افزود: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود به دلیل نبود زیر ساخت الکترونیکی آن با مشکل مواجه می شود و هزینه های اجرای آن بیشتر از منابع آن خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته دنیا بیان داشت: این قانون در تعدادی از کشورهای دنیا به دلیل وجود زیرساختهای آن اجرا شده و دارای نتایج مثبت بوده است.

عضو هیئت رئیسه صنعت و معدن کشور خواستار بازنگری مجلس در اجرای این قانون به مدت دو سال شد و گفت: در این مدت مجلس ضمن حرکت به سمت مالیات بر مصرف باید دولت را ملزم به ایجاد زیرساختهای آن در کشور کند و دولت نیز آمار فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی را شفاف کند و بخش خصوصی نیز آموزش لازم جهت اجرایی این قانون را فرا گیرد.

شرکا با بیان اینکه تامین هزینه های دولت توسط مالیات و سرمایه گذاری پول نفت در ایجاد ثروت بیشتر نقش دارد، گفت: برای تامین هزینه های دولت از طریق مالیات باید فرهنگ سازی در پرداخت صورت گیرد و مردم آن را باور و وظیفه ملی بدانند.

وی با اشاره به مشخص و مهیا نبودن زیرساختهای اجرای این قانون یادآور شد: در صورت اجرای این قانون به سمت نیروی انسانی در عملیات اجرایی و مهیا نبودن زیر ساختهای آن یعنی سیستم الکترونیکی خواهیم رفت و به عبارتی چرخه ای که با سلیقه شخصی انجام شود، احتمال فساد در آن زیاد است.

کد مطلب 741521

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