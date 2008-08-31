زیر ساختهای کشور برای اجرای طرح مالیات و ارزش افزوده مناسب نیست

محسن شرکاء در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اجرای این قانون از اول مهرماه سال جاری افزود: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود به دلیل نبود زیر ساخت الکترونیکی آن با مشکل مواجه می شود و هزینه های اجرای آن بیشتر از منابع آن خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته دنیا بیان داشت: این قانون در تعدادی از کشورهای دنیا به دلیل وجود زیرساختهای آن اجرا شده و دارای نتایج مثبت بوده است.

عضو هیئت رئیسه صنعت و معدن کشور خواستار بازنگری مجلس در اجرای این قانون به مدت دو سال شد و گفت: در این مدت مجلس ضمن حرکت به سمت مالیات بر مصرف باید دولت را ملزم به ایجاد زیرساختهای آن در کشور کند و دولت نیز آمار فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی را شفاف کند و بخش خصوصی نیز آموزش لازم جهت اجرایی این قانون را فرا گیرد.

شرکا با بیان اینکه تامین هزینه های دولت توسط مالیات و سرمایه گذاری پول نفت در ایجاد ثروت بیشتر نقش دارد، گفت: برای تامین هزینه های دولت از طریق مالیات باید فرهنگ سازی در پرداخت صورت گیرد و مردم آن را باور و وظیفه ملی بدانند.

وی با اشاره به مشخص و مهیا نبودن زیرساختهای اجرای این قانون یادآور شد: در صورت اجرای این قانون به سمت نیروی انسانی در عملیات اجرایی و مهیا نبودن زیر ساختهای آن یعنی سیستم الکترونیکی خواهیم رفت و به عبارتی چرخه ای که با سلیقه شخصی انجام شود، احتمال فساد در آن زیاد است.