اعزام 200 روحانی به مناطق مختلف استان ایلام در ماه رمضان

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، 200 روحانی از حوزه های علمیه به مناطق مختلف استان ایلام جهت برگزاری آیین های مذهبی مختلف در این مناطق اعزام می شوند.

وی بیان داشت: توزیع مهر نماز، کتاب قرآن، تسبیح و...از دیگر برنامه های این سازمان در شهرستانهای استان ایلام در آغاز فرا رسیدن ماه مبارک رمضان است.

این مسئول با اشاره به اینکه برگزاری کلاسهای احکام، محافل انس با قرآن، پاسخ به سئوالات شرعی و اقامه نماز از مهمترین وظایف روحانیون اعزام شده به مناطق مختلف استان ایلام است، خاطرنشان کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان 670 مسجد این استان غبار رویی شده اند.