وی درباره نخستین تجربه فیلمسازی خود به خبرنگار مهر گفت: سه فیلمنامه در دست دارم که از میان آنها "نازنین" را بر اساس یک داستان از داستایوسکی آماده کرده و قصد دارم به عنوان نخستین کارم مقابل دوربین ببرم. برای ساخت فیلم با چند تهیه‌کننده رایزنی کرده‌ام، اما ترجیح می‌دهم خبرهای کاملتر را پس از توافق نهایی اعلام کنم.

پس از تجربه موفق فیلم سینمایی "شب‌های روشن"، عقیقی و فرزاد موتمن توانستند فیلمی دیگر را با همکاری یکدیگر در مقام فیلمنامه‌نویس و کارگردان مقابل دوربین ببرند. عقیقی در این باره گفت: فیلمبرداری "صداها" پارسال انجام شد و در حال حاضر صداگذاری آن انجام می‌شود.

این فیلمنام‌نویس در ادامه افزود: من و موتمن در این مدت پس از ساخت "شب‌های روشن" با هم روی چهار پنج فیلمنامه کار کردیم تا شاید شرایط ساخت یکی از آنها فراهم شود، اما شرایط ساخت هیچکدام فراهم نشد تا اینکه بالاخره امکان ساخت "صداها" در دفتر منیژه حکمت به وجود آمد.

عقیقی درباره حال و هوای داستان "صداها" گفت: در این فیلم سراغ شیوه دیگر روایت و ساختار رفته‌ایم. برخلاف "شب‌های روشن" که روایت داستانی خطی و اقتباسی داشت، در این فیلم تمامی داستان در یک آپارتمان اتفاق می‌افتد و روابط بین ساکنان آپارتمان مسئله اصلی است. "شب‌های روشن" درامی عاطفی بود، اما "صداها" اثری عاطفی جنایی است.

این منتقد "صداها" را تجربه‌ای متفاوت با "شب‌های روشن" ارزیابی کرد و در مورد دلایل فاصله گرفتن از آن فضا در همکاری دوباره با موتمن گفت: می‌دانستم "شب‌های روشن" فیلمی آبرومند می‌شود. از همین رو فیلمنامه‌های "دل تاریکی" و "شب پیشگویی" را در آن حال و هوا نوشتم که متاسفانه برخی نمی‌خواستند آن مسیر ادامه پیدا کند. ما هم سراغ تجربه‌ای تازه رفتیم.