به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این گروه با بهره گیری از کتابخانه های جهان اسلام به وجود دانشورانی در متون خطی دست یافت که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته بودند.

بررسی مخطوطات مهم و اصیل، این امکان را برای گروه رجال و انساب به وجود آورد تا به تحقیق در خصوص شخصیتهای صاحب آثار علمی خراسان بپردازد.

دامنه وسیع این پژوهش که برای اولین بار در کشور انجام شده است، گروه رجال را بر آن داشت تا در گام اول به معرفی اسامی صاحبان آثار مخلوط خراسانی پرداخته و در گام بعدی شرح حال این دانشوران را بنگارد.

پیش بینی می شود، شرح حال نگاری برخی از این دانشوران در یک جلد کتاب مجزا توسط بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی به رشته تحریر در آید.

تمامی 700 شخصیت کشف شده دارای اثر بوده و نام آنان هرگز در مجامع علمی کشور برده نشده است.