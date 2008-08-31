اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 11:35 با حضور جمعی از اقتصاددانان که در کار اجرایی بانکها دخیل هستند، روی آنتن رادیو تجارت میرود.
ـ برنامه "سرمایه فردا" 11 شهریور ساعت 13:15 از رادیو تجارت پخش میشود. این برنامه با حضور کارشناسان به مبحث بورس میپردازد.
ـ شبکه رادیویی تهران برنامههای از آستان تا آسمان، سایبان، سفره داران و نمایش ناشناسی در سینه من را برای پخش در ماه مبارک رمضان آماده میکند.
برنامه "از آستان تا آسمان" ویژه سحرهای ماه رمضان از حرم امامزاده صالح به روی آنتن میرود که دکتر مهدوی با مباحثی نظیر خود سازی در ضیافت الهی، تاثیر دعا در تربیت و... مهمان این برنامه خواهد بود.
برنامه "سایبان" قبل از ویژه برنامه افطار و بر حسب فضای شهری در ساعت 16 پخش میشود که به صورت طنز اتفاقات شهری را مطرح و با رفتارهای ناشایسته شوخی میکند. این برنامه به سردبیری جلال سمیعی و بازیگری آسیه گرجی، مهرداد طوفانیان و جلال رحمتی پخش میشود.
برنامه "سفره داران" با آیتمهای پیام آسمانی، گوشه چشم، مسافری از دیارغریب، پناه بر خدا از ساعت 18 تا 20:30 به روی آنتن میرود که گزارش از زندانیان ابد در آیتم سفرهای ندامت، طرح سوالات بی ربط در آیتم آسمون تا ریسمون، گزارش از کسانی که سرسفره افطار نیستند و پخش کلیه اتفاقات و رویدادهای ماه مبارک رمضان در سالهای مختلف، آیتمهای این برنامه است.
"ناشناسی در سینه من" و "مهمان ناخوانده" نمایشهای 12 قسمتی وشش قسمتی ه مناسبت ماه رمضان است که نمایش رادیویی ناشناسی در سینه من به نویسندگی نسیم خراشادی زاده داستان فروغ پرهام، زن میانسالی است که شغلش را به درخواست همسرش کنار گذاشته و حالا متوجه می شود که همسرش تصمیم به.....
در نمایش "مهمان ناخوانده" نیز روایتگر مهمانی است که صاحبخانه سعی دارد فضای مناسبی را برای این مهمانی بعد از 25 سال مهیا کند، اما در آپارتمان داستانهایی رقم می خورد که نمایش طنز و خنده داری می شود. مهمان ناخوانده با نویسندگی مرضیه ازگلی و کارگردانی محمد عمرانی پخش می شود.
نظر شما